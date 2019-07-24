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Грудинин о рейдерских захватах: земель, выборов, страны и пр.

Павел Грудинин, председатель совхоза имени Ленина

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Кандидат в президенты РФ N2 отвечает на вопросы зрителей РС

Павел Грудинин, второй по числу голосов, собранных на президентских выборах, подвергается жестким преследованиям. Люди выходят за него на митинги, люди пытаются защищать его самого и его дело. За что ему мстит власть? В прямом эфире он ответит на ваши вопросы. Ведет программу Елена Рыковцева. Звоните с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12

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