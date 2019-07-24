Грудинин о рейдерских захватах: земель, выборов, страны и пр.

Павел Грудинин, второй по числу голосов, собранных на президентских выборах, подвергается жестким преследованиям. Люди выходят за него на митинги, люди пытаются защищать его самого и его дело. За что ему мстит власть? В прямом эфире он ответит на ваши вопросы. Ведет программу Елена Рыковцева. Звоните с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12