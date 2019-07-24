BBC: дочь Путина создаст медцентр для элиты стоимостью 40 млрд рублей

Русская служба BBC опубликовала расследование о бизнесе Марии Воронцовой, которую СМИ называют старшей дочерью президента России Владимира Путина.

Согласно материалам, Воронцова является совладелицей созданного в январе акционерного общества "Новая медицинская компания", сокращенно – "Номеко". Компания в ближайшее время займётся созданием "многофункционального медицинского комплекса" в Ленинградской области. Для этого правительство перевело земли лесного фонда Юкковского сельского поселения близ Финского залива в категорию земель промышленности.

Район, в котором будет возведён медицинский комплекс, – один из самых престижных в Ленобласти. По стоимости земли он находится на втором месте после Курортного района, где находится резиденция губернатора Санкт-Петербурга. Планируемая площадь комплекса – около 200 тысяч квадратных метров, а его стоимость оценивается в 40 миллиардов рублей.

По данным BBC, основным инвестором проекта является страховая компания "Согаз", руководство которой также тесно связано с Владимиром Путиным. Заместителем председателя правления "Согаза" является двоюродный племянник президента Михаил Путин, а руководит компанией Антон Устинов, в прошлом – советник Путина по нефти и газу и сотрудник аппарата главы "Роснефти" Игоря Сечина, когда тот работал в правительстве.

Отмечается, что полисы добровольного медицинского страхования для своих сотрудников купили в "Согазе" структуры "Газпрома", "Роснефти", "Росатома", а также правительство Ленинградской области. Однако нынешние мощности компании – несмотря на то, что она является одним из крупнейших страховщиков в России, – не справляются с потоком пациентов. По мнению основателя сети многопрофильных клиник "Скандинавия" и "АВА-Петер" Глеба Михайлика, "Согаз" заинтересован в строительстве нового медкомплекса, поскольку "российской элите нужен элитный госпиталь".

Ранее гендиректор "Номеко" Баранов в интервью "Пятому каналу" говорил, что в медицинском центре можно будет получить услуги даже по полисам обязательного медицинского страхования. В министерстве же здравоохранения заявили, что "пока об этом рано говорить".

Отдельно BBC отмечает, что главной специализацией комплекса, открытие которого запланировано на 2021 год, станет лечение рака с помощью протонной терапии. Оплачивать такую терапию для пациентов будет государство из денег Фонда обязательного медицинского страхования. В 2020 году на это выделят пять миллиардов рублей, в 2021-м – на полмиллиарда больше. Этих денег хватит на лечение лишь двух тысяч пациентов ежегодно. В России в таком лечении нуждаются от 25 до 35 тысяч человек в год, из них около трёх тысяч – дети.

По данным СМИ, старшей дочери Владимира Путина Марии Воронцовой сейчас 34 года. В сюжетах федерального телеканала "Россия" её титровали как сотрудника научного центра эндокринологии Минздрава. Агентство Reuters в 2015 году сообщало, что Воронцова – выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ по специальности "Лечебное дело".

Ни сама Воронцова, ни пресс-служба компании "Номеко" не ответили на запросы BBC.