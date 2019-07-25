У Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова прошли обыски

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов был допрошен вечером в среду в Следственном комитете сразу после обыска у себя дома. Об этом сообщил "Медиазоне" глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Жданов, который находится в статусе свидетеля, отказался отвечать на вопросы следователя, пользуясь статьей 51 Конституции. Это следует из протокола допроса, который опубликовал адвокат Владимир Воронин.

В частности, следователь интересовался, известны ли Жданову случаи воздействия на членов Мосгоризбиркома "с целью воспрепятствования их законной деятельности, а также понуждению к принятию положительного решения" о регистрации кандидатов. Жданова также спрашивали, были ли на акциях "случаи провокационных действий со стороны митингующих". Следователя также интересовало, состоит ли Жданов в партиях, и откуда деньги на избирательную кампанию, сообщил адвокат.

Уголовное дело возбуждено по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, соединенные с подкупом или обманом, совершенные группой лиц по предварительном сговору или организованной группой, говорится в постановлении об обыске у Жданова.

Обыск прошёл и у оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Следователи изъяли носители информации и документы, имеющие отношение к акциям 14,15 и 19 июля в Москве, рассказал пресс-секретарь кандидата Алексей Обухов в эфире телеканала "Дождь". После обыска Дмитрию Гудкову вручили повестку на допрос. По его словам, он находится в статусе свидетеля. Отца политика Геннадия Гудкова также вызвали на допрос.

Следователи также собираются допросить кандидата в депутаты Юлию Галямину и юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Об этом она написала в твиттере.

Полицейские также приезжали к квартирам Александра Соловьёва и Николая Баландина, но их не оказалось дома.

Дмитрий Гудков и Иван Жданов – оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации на выборах. В собранных ими подписях нашли большое количество забракованных. Мосгоризбирком рекомендовал отменить апелляцию Гудкова.

24 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела за воспрепятствование работе избирательных комиссий. Следователи подозревают участников одного из движений в организации и проведении в Москве "заведомо незаконных и несогласованных митингов", а также пикетов в зданиях и помещениях Мосгоризбиркома. Название движения не сообщается.