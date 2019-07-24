СК возбудил дело о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов

Управление Следственного комитета по Москве возбудило дело по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий и осуществлению избирательных прав. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

В сообщении СК говорится, что уголовное дело возбуждено в отношении участников "одного из движений", которое по утверждению следователей оказывало давление на членов избирательного комитета Москвы. Не уточняется, в отношении кого именно возбуждено дело.

Следственный комитет подозревает неназванных лиц в организации и проведении в Москве "заведомо незаконных и несогласованных митингов", а также пикетов в зданиях и помещениях Мосгоризбиркома. Кроме этого некоторые участники акций протеста обвинены в "угрозах применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".

Следователи собираются провести допросы организаторов и участников несогласованных митингов, сообщили в Следственном комитете.

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