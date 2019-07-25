Азербайджанский истребитель упал в Каспийское море

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море, спасатели ищут пилота. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны республики.

Катастрофа произошла вечером 24 июля. Истребитель выполнял тренировочный полет. Самолёт потерял связь и исчез с радаров, истребитель упал в воду.

Миг-29 — основной истребитель ВВС Азербайджана. Самолёты были куплены у Украины в конце 2005 года и модернизированы украинскими специалистами, сообщало ранее издание Air Force Monthly. В 2008 году один из купленных истребителей уже упал в Каспийское море.