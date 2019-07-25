Арестован директор лагеря "Холдоми", в котором погибли дети

Суд в Хабаровском крае арестовал на два месяца Максима Кузнецова, директора детского палаточного лагеря, при пожаре в котором погибли четыре ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

Максим Кузнецов и учредитель лагеря Виталий Бурлаков были задержаны в среду. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар в детском палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл в ночь на 23 июля. Всего в лагере на момент пожара находились 189 детей. Полностью сгорели 20 палаток из 26. По неофициальной информации, причиной возгорания мог стать неисправный обогреватель. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что работники базы пытались сами тушить огонь и поздно вызвали пожарных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ещё одно уголовное дело о халатности возбуждено в отношении сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева. По данным следствия, во время плановых учений в июле Новгородцев обнаружил в палаточном городке нарушения противопожарных норм. Однако он не стал требовать у руководства лагеря их исправить.