"Часть террора против собственного народа"

В Петербурге на Левашовском мемориальном кладбище открыли памятник татарам, погибшим в тюрьмах Петрограда-Ленинграда в годы советских репрессий. Более ста расстрелянных татар помянуты в томах "Ленинградского мартиролога". Инициатором установки стал житель блокадного Ленинграда, меценат Шамиль Акбулатов. На открытии присутствовали представители государственной власти Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, общественных организаций, а также граждане, потерявшие своих родных и близких во времена государственного террора. До сих пор не открыты государственные архивы, неизвестны имена всех погибших и места их захоронения.