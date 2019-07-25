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"Часть террора против собственного народа"

"Часть террора против собственного народа"
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В Петербурге на Левашовском мемориальном кладбище открыли памятник татарам, погибшим в тюрьмах Петрограда-Ленинграда в годы советских репрессий. Более ста расстрелянных татар помянуты в томах "Ленинградского мартиролога". Инициатором установки стал житель блокадного Ленинграда, меценат Шамиль Акбулатов. На открытии присутствовали представители государственной власти Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, общественных организаций, а также граждане, потерявшие своих родных и близких во времена государственного террора. До сих пор не открыты государственные архивы, неизвестны имена всех погибших и места их захоронения.

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