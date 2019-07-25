Умер президент Туниса Бежи Каид ас-Себси, сообщает агентство Reuters со ссылкой на канцелярию главы государства. По данным агентства, лидер Туниса был накануне госпитализирован в военную больницу.

Бежи Каид ас-Себси был самым пожилым действующим президентом в мире, ему было 92 года. Перед смертью президент Туниса заявлял, что не намерен баллотироваться на очередной срок. Выборы в стране должны пройти в ноябре.

В конце июня уходшилось состояние здоровья Бежи Каида ас-Себси, а местные СМИ распространили информацию о его смерти. Эти сообщения тогда опровергли соратники президента.

Ас-Себси избрали в 2014 году на первых демократических президентских выборах в Тунисе, организованных после протестов "Арабской весны". В 2011 году из-за массовых митингов в отставку ушёл правивший 23 годы президент Зин аль-Абидин Бен Али. Демонстранты обвиняли президента и его окружение в широкомасштабной коррупции и непотизме. Бен Али покинул Тунис и получил политическое убежище в Саудовской Аравии.