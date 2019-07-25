Прокуратура сообщила подробности третьего дела ЮКОСа

В рамках третьего уголовного дела бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и других неназванных сотрудников нефтяной компании подозревают в легализации 6 миллиардов долларов, похищенных в 1995-2003 годах. Об этом на официальном канале Генпрокуратуры рассказал представитель ведомства Александр Куренной.

Следствие считает, что бывшие владельцы, руководители и сотрудники ЮКОСа похитили нефть и имущество компании.

Впервые о третьем деле ЮКОСа в мае сообщили в фильме НТВ под названием "Кровавая империя Михаила Ходорковского". Авторы ссылались на советника генпрокурора России Салавата Каримова. По его утверждению, Михаил Ходорковский незаконно приватизировал компанию, заплатив взятку её тогдашнему руководству. Позднее генеральный прокурор Юрий Чайка подтвердил, что третье дело против бывших сотрудников ЮКОСа действительно расследуется. Ходорковский в интервью РБК заявил, что ему расследование неинтересно.

По двум предыдущим делам Михаила Ходорковского осудили в 2005 и 2010 годах по обвинению в мошенничестве, крупном хищении нефти и отмывании средств. Общий срок заключения, назначенный ему судом, составил 10 лет и 10 месяцев. Ходорковский вину не признал, правозащитники обращали внимание, что оба уголовных дела были политически мотивированными. В 2013 году Ходорковский был помилован президентом и живёт за границей.