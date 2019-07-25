Любовь Соболь объявила голодовку в здании избиркома

Рабочая комиссия Мосгоризбиркома отклонила жалобу политика Любови Соболь на незаконное снятие с выборов в Мосгордуму.
Соболь объявила, что будет продолжать начатую 13 июля голодовку прямо в здании избиркома. Так она намерена добиваться встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой и своей регистрации на предстоящих выборах.
Ранее чиновники утверждали, что в подписных листах Соболь большое количество брака.
Сегодня утром Соболь не пришла в Следственный комитет, куда её вызвали в рамках уголовного дела о воспрепятствовании работе избирательных комитетов. Дело возбудили из-за митингов в поддержку независимых кандидатов.
- У московских активистов и оппозиционных политиков проходят обыски, их вызывают на допросы.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.