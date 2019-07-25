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Любовь Соболь объявила голодовку в здании избиркома

Любовь Соболь

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Рабочая комиссия Мосгоризбиркома отклонила жалобу политика Любови Соболь на незаконное снятие с выборов в Мосгордуму.

Соболь объявила, что будет продолжать начатую 13 июля голодовку прямо в здании избиркома. Так она намерена добиваться встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой и своей регистрации на предстоящих выборах.

​Ранее чиновники утверждали, что в подписных листах Соболь большое количество брака.

Сегодня утром Соболь не пришла в Следственный комитет, куда её вызвали в рамках уголовного дела о воспрепятствовании работе избирательных комитетов. Дело возбудили из-за митингов в поддержку независимых кандидатов.

  • У московских активистов и оппозиционных политиков проходят обыски, их вызывают на допросы.

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