Следователи РФ отмечают свой праздник обысками. Власть сорвалась с катушек?

Репрессивная машина обрушилась на головы оппозицигнеров, которые хотели принять участие в московских выборах. Их демонстративно выбросили из гонки. Они не смирились. За это их сегодня обыскивают, допрашивают, арестовывают. Есть ли та черта, за которую не переступят власти, наказывающие людей за желание участвовать в "демократических процессах"? Или в страхе перед массовым протестом она окончательно сорвалась с катушек? В студии Геннадий Гудков и Александр Соловьев, которые пытались регистрироваться, политик Николай Рыбаков ("Яблоко"), лидер Либертарианской партии Михаил Светов, адвокат Сергей Бадамшин. Ведущая Елена Рыковцева.

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