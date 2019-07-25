Австрия объявила в розыск россиянина по подозрению в шпионаже

Австрия объявила в международный розыск россиянина Игоря Зайцева. Известно, что ему 65 лет. Его подозревают в шпионаже и работе на ГРУ России.

Пресса пишет, что дело Зайцева связано с делом австрийского полковника в отставке, которого заподозрили в шпионаже в пользу России в осенью прошлого года. Первыми об этом сообщили СМИ. Как утверждается, бывший военный с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. За 20 лет сотрудничества с Москвой он получил около 300 тысяч евро. Обвиняемый дал признательные показания.

Из-за этого инцидента тогдашний министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию. Занимавший пост канцлера Себастьян Куртц назвал деятельность России недопустимой. Москва заявила, что Вена должна была адресовать подозрения России напрямую, а не через прессу.