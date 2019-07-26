Чиков попросил проверить здание Мосгоризбиркома на наличие паразитов

Глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить здание и помещения Мосгоризбиркома на наличие клопов и других насекомых-паразитов. Текст обращения размещён в его телеграм-канале.

"В настоящее время в Москве проходят выборы в Мосгордуму. Городская избирательная комиссия принимает большое количество посетителей, распространение паразитов представляет существенную угрозу здоровью", – написал Чиков, сославшись на требования Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Ранее кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, которой отказали в регистрации на выборах, в знак протеста решила остаться в здании комиссии на ночь. Полиция вынесла её оттуда на диване.

Член комиссии Дмитрий Реут заявил агентству РИА "Новости", что выносили не политика, а именно диван. "Наша охрана, она вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих. Её не трогали пальцем. Она сидела на диване, а диван вынесли", – сказал он. Правозащитник попросил Роспотребнадзор провести медицинский осмотр Реута и охранников.