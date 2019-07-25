Любовь Соболь вынесли из Мосгоризбиркома на улицу на диване

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вынесли из Мосгоризбиркома на диване, на котором она сидела.

Утром 25 июля Мосгоризбирком отклонил жалобу оппозиционного политика на незаконное снятие с выборов в Мосгордуму. В ответ Соболь объявила, что будет продолжать начатую 13 июля голодовку прямо в здании избиркома. Так она намерена добиваться встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой и своей регистрации на предстоящих выборах.

Вечером служба охраны вызвала полицию. Полицейские вынесли Соболь из здания, но задерживать не стали.

По данным Мосгоризбиркома, в подписных листах Соболь обнаружено большое количество брака - имеено поэтому ей отказано в регистрации. Следственный комитет вызвал политика на допрос в рамках уголовного дела о воспрепятствовании работе избирательных комитетов. Дело возбудили из-за митингов в поддержку независимых кандидатов. Соболь к следователям не явилась.