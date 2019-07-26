В Петербурге отменили отказы в регистрации 244 кандидатам

В Санкт-Петербурге избирательная комиссия отменила отказ в регистрации 244 кандидатам в муниципальные депутаты. Это статистика за всё время проведения избирательной кампании. В минувшую среду были отменены 36 таких решений.

Доводы, по которым муниципальные избиркомы отказали в регистрации, признаны несостоятельными и не основанными на законе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу городской избирательной комиссии.

Агентство уточняет, что 58 кандидатов уже зарегистрированы, а документы от ещё 186 вернули в нижестоящие комиссии для повторного рассмотрения.

В минувшую среду в Петербурге состоялся согласованный с властями митинг против нарушений на выборах. В нём приняли участие около трёх тысяч человек, представители более 30 организаций, партий и движений, несколько депутатов Законодательного собрания.

Участники митинга потребовали расформирования более 20 избирательных комиссий, обвинив их работников и руководство в нарушении выборного законодательства.

Муниципальная кампания в Петербурге вызвала нарекания в Центральной избирательной комиссии. Её глава Элла Памфилова обещала обратиться в Верховный суд, чтобы добиться ускоренного рассмотрения протоколов об административных правонарушениях в отношении членов муниципальных избиркомов города.