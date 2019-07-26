Впервые прекращено дело о неуважении к власти за пост о Путине

Российский суд впервые прекратил дело о неуважении к власти, которое завели из-за высказываний о президенте страны Владимире Путине. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Речь идёт о деле электромонтёра из города Котлас в Архангельской области Дмитрия Попперека. Его обвинили в неуважении к власти после заявления местной пенсионерки Ольги Ильиной, которая регулярно отслеживает посты и комментарии "ВКонтакте" и пишет жалобы в правоохранительные органы. Она сочла, что комментарии электромонтера в соцсетях оскорбили Путина и губернатора Игоря Орлова.

Котласский городской суд прекратил дело Дмитрия Попперека за отсутствием состава преступления. Ещё одну местную жительницу, на которую пожаловалась пенсионерка Ильина, в июне оштрафовали на 30 тысяч рублей за её слова про Орлова.

Павел Чиков сегодня сообщил ещё об одном случае административного преследования за "неуважение к власти". На жителя Брянска составили протокол из-за видео в поддержку девушки, которую оштрафовали на 30 тысяч по той же статье – за то, что она станцевала реггетон возле "Кургана Бессмертия".

В своём видео житель Брянска выполнил несколько трюков со скакалкой у того же памятника. Он заявил, что правосудие в России занимается не теми проблемами общества.