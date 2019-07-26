Впервые прекращено дело о неуважении к власти за пост о Путине

Российский суд впервые прекратил дело о неуважении к власти, которое завели из-за высказываний о президенте страны Владимире Путине. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
Речь идёт о деле электромонтёра из города Котлас в Архангельской области Дмитрия Попперека. Его обвинили в неуважении к власти после заявления местной пенсионерки Ольги Ильиной, которая регулярно отслеживает посты и комментарии "ВКонтакте" и пишет жалобы в правоохранительные органы. Она сочла, что комментарии электромонтера в соцсетях оскорбили Путина и губернатора Игоря Орлова.
Котласский городской суд прекратил дело Дмитрия Попперека за отсутствием состава преступления. Ещё одну местную жительницу, на которую пожаловалась пенсионерка Ильина, в июне оштрафовали на 30 тысяч рублей за её слова про Орлова.
Павел Чиков сегодня сообщил ещё об одном случае административного преследования за "неуважение к власти". На жителя Брянска составили протокол из-за видео в поддержку девушки, которую оштрафовали на 30 тысяч по той же статье – за то, что она станцевала реггетон возле "Кургана Бессмертия".
В своём видео житель Брянска выполнил несколько трюков со скакалкой у того же памятника. Он заявил, что правосудие в России занимается не теми проблемами общества.
- Закон об оскорблении власти и государственных символов в интернете вступил в силу в России 29 марта. По подсчетам правозащитной организации "Агора", за это время полицейские составили не менее 30 протоколов – преимущественно за публикацию во ВКонтакте о президенте Владимире Путине. Первый приговор по этой статье был вынесен в конце апреля. Сам Путин утверждал, что цель закона – защита от оскорблений не отдельных лиц, а государственных символов.
- "Медиазона" недавно публиковала методические рекомендации сотрудникам МВД, попавшие в распоряжение редакции. Согласно тексту, полиции советуют составлять административные протоколы по закону "о неуважении к власти", только если публичное высказывание "в грубой форме" содержит мат, "непристойные" изображения, а также "неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения".
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