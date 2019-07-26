Конституционный суд проверит законность практики выдачи и отзыва прокатных лицензий для фильмов Министерством культуры. Жалобу подал московский кинотеатр "Пионер", оштрафованный за показ запрещённого в России фильма "Смерть Сталина" Армандо Иануччи. Кинотеатр показывал картину в течение двух дней, несмотря на отзыв у неё прокатного удостоверения, напоминает "Интерфакс".

"Пионер" просит суд признать неконституционными нормы, устанавливающие систему выдачи и отзывов прокатных удостоверений. По мнению кинотеатра, они фактически вводят систему предварительной и последующей цензуры. Демонстрировать фильмы без разрешения Министерства культуры запрещено не только кинотеатрам, но и российским стриминговым сервисам.

Кинотеатр также оспаривает нормы закона об экстремизме. Сейчас, указывает "Пионер", они позволяют признать экстремистским любое сатирическое высказывание на политическую тему, причем во внесудебном порядке, что можно считать нарушением свободы слова и права на защиту.