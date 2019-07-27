Прокуратура возбудила дело на самарское издание "Парк Гагарина" за упоминание "Открытой России"

Прокуратура возбудила дело за участие в нежелательной организации на самарское независимое издание "Парк Гагарина" за упоминание "Открытой России". Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Согласно опубликованному им документу, директора издания Юлию Илларионову вызвали в прокуратуру для вручения протокола. Претензии прокуратуры вызвали два материала с упоминанием движения "Открытая Россия", признанного в России "нежелательной организацией".
В первом тексте электронное СМИ с таким же названием упоминается в списке награждённых премией Андрея Сахарова, сообщает "Новая газета". Второй текст — перепечатка обращения "Открытой России" к Совету по правам человека при президенте с просьбой вмешаться в уголовное дело о преследовании своей активистки Анастасии Шевченко.
- В 2016 году Минюст признал "Парк Гагарина" иностранным агентом.
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