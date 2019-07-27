На Трубной площади ОМОН задерживает участников акции протеста

На Трубной площади начались задержания участников акции протеста. Радио Свобода ведёт прямую трансляцию.

Ранее, две недели назад, оппозиционеры Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Юлия Галямина и другие, кого избирательная комиссия сняла с выборов в Мосгордуму, призвали москвичей выходить каждый день в семь часов вечера на Трубную площадь и требовать регистрации независимых кандидатов. По словам политиков, члены избирательных комиссий намерено допускали ошибки в документах и занимались фальсификациями для того, чтобы не допустить их до участия в голосовании.

Вечером в субботу суд в Троицке перенес рассмотрение административного дела задержанного накануне незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина. Такое же решение приняли Мещанский, Хорошевский и Коптевский суды Москвы в отношении кандидатов Ивана Жданова, Юлии Галяминой и Дмитрия Гудкова.