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На Трубной площади ОМОН задерживает участников акции протеста

Москва, акция за честные выборы, 27 июля 2019

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На Трубной площади начались задержания участников акции протеста. Радио Свобода ведёт прямую трансляцию.

Ранее, две недели назад, оппозиционеры Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Юлия Галямина и другие, кого избирательная комиссия сняла с выборов в Мосгордуму, призвали москвичей выходить каждый день в семь часов вечера на Трубную площадь и требовать регистрации независимых кандидатов. По словам политиков, члены избирательных комиссий намерено допускали ошибки в документах и занимались фальсификациями для того, чтобы не допустить их до участия в голосовании.

Вечером в субботу суд в Троицке перенес рассмотрение административного дела задержанного накануне незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина. Такое же решение приняли Мещанский, Хорошевский и Коптевский суды Москвы в отношении кандидатов Ивана Жданова, Юлии Галяминой и Дмитрия Гудкова.

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