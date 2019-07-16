Избирательная комиссия сняла Любовь Соболь с выборов в Мосгордуму

Избирательная комиссия в Москве отказалась зарегистрировать Любовь Москвы кандидатом на выборы в Московскую городскую думу. Ранее избиркомы сняли с выборов директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, политика Дмитрия Гудкова и муниципальных депутатов Константина Янкаускаса и Юлию Галямину.

Независимые кандидаты заявили о фальсификациях с целью не допустить их до участия в голосовании. Они намерены обжаловать решения избирательных комиссий. Ранее Соболь и Жданов призвали москвичей выходить каждый день в семь часов вечера на Трубную площадь и требовать регистрации независимых кандидатов.​

Ранее с выборов сняли оппозиционера Илью Яшина. В избиркоме Москвы заявили, что в подписях за Яшина превышена доля брака. По словам оппозиционера, члены комиссии отклонили его жалобу на результаты проверки и не стали слушать избирателей, которые пришли подтвердить, что они авторы подписей. Их письменные подтверждения также отказались рассматривать.

По словам оппозиционных кандидатов, члены избирательных комиссий специально допускают ошибки в именах, фамилиях, номерах паспортов, чтобы забраковать поставленные в поддержку независимых политиков подписи. Также зафиксированы случаи, когда кандидатам заявляли, что люди, поставившие за них подписи, умерли или не существуют.​

В воскресенье и понедельник в Москве прошли акции протеста с требованием допустить до участия в выборах независимых кандидатов. Акцию 14 июля разогнала полиция, было задержано 39 человек, включая Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

После этого глава Мосгоризбиркома в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что готов встретиться со всеми оппозиционерами, "если они к нему придут". По словам независимых кандидатов, встреча с Горбуновым не состоялась. Он отказался вести публичный диалог в присутствии журналистов.

​Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября. Для участия в них кандидатам не от парламентских партий необходимо было собрать несколько тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в соответствующих округах.