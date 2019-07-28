Власти КНДР отпустили задержанное российское судно

Власти Северной Кореи отпустили российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8". Оно направляется в южнокорейский порт, где на берег должны сойти два гражданина этой страны, входившие в экипаж. Об этом сообщило посольство России в КНДР.

Судно "Сянхайлинь-8" было задержано в ночь на 17 июля. На его борту находились 15 россиян и двое граждан Южной Кореи. Обстоятельства задержания судна до сих пор неизвестны. Оно шло на промысел краба, однако власти КНДР утверждают, что сейнер нарушил территориальные границы страны.

В посольстве КНДР в Москве заявили, что судно вернётся в Россию после проверки.