Один из участников протеста возле мэрии Москвы порезал себе вены

Задержанный на субботней акции протеста возле мэрии Москвы пресс-секретарь Ассоциации народного сопротивления Никита Зайцев находится в институте скорой помощи имени Склифосовского, сообщили Радио Свобода его друзья.

По их словам, Зайцев порезал себе вены в отделе полиции. Врачи при этом отмечают, что его состояние "нормальное".

Ранее СМИ сообщали, что Зайцев исчез. Последний раз его видели в субботу в семь часов вечера, когда полицейские уводили его в автозак. Зайцева задержали из-за того, что он снимал происходящее на камеру. После этого связь с ним пропала.

В субботу в Москве возле здания мэрии прошла акция протеста против недопуска к выборам в депутаты Мосгордумы оппозиционных кандидатов. По разным оценкам, в ней участвовали от трёх с половиной до десяти тысяч человек. Акция была жёстко разогнана сотрудниками правоохранительных органов.

По данным портала "ОВД-Инфо", почти полторы тысячи человек были задержаны, среди них – десятки независимых кандидатов. Более семидесяти участников протеста получили травмы. Как минимум 152 человека до сих пор находятся в отделах полиции.

На одного из задержанных, по данным членов общественной наблюдательной комиссии, собираются заводить уголовное дело о нападении на сотрудника полиции.