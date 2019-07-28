Гендерный дисбаланс в Китае в пользу мужчин все чаще способствует тому, что женщин, в том числе иностранок, похищают или заманивают в эту страну, чтобы силой, ложью и угрозами сделать из них сексуальных рабынь, "жен-невольниц" или проституток. Госдепартамент США опубликовал специальный доклад, в котором подчеркивается: многолетняя политика правительства КНР по ограничению рождаемости, а также предпочтение, которое китайцы традиционно отдают мальчикам в своей культуре, приводят к десяткам миллионов избирательных абортов, обусловленным выбором пола будущего ребенка, и все сильнее усугубляют разрыв в численности мужчин и женщин.

В докладе Государственного департамента США о торговле людьми в мире за 2019 год говорится, что в КНР преступники "все чаще оказывают содействие заключению принудительных и незаконных браков женщин и девочек из стран южной Азии, юго-восточной Азии, северо-восточной Азии и Африки с китайскими мужчинами".

По последним официальным данным, сегодня в Китайской Народной Республике живут более 1 миллиарда 404 миллионов человек, и из них мужчин, как минимум, на 34 миллиона больше, чем женщин. При этом самый большой гендерный разрыв наблюдается среди молодежи - по данным ООН, в 2018 году в Китае на 100 женщин в возрасте от 15 до 29 лет приходилось 280 мужчин, то есть соотношение полов составляло три к одному. По прогнозам, к 2026 году на каждую женщину в возрасте от 15 до 19 лет в Китае будет приходиться более трех мужчин, и на устранение этого разрыва потребуется несколько десятилетий.

В результате китайские мужчины, особенно уроженцы сельской местности, из бедных семей, не могут найти себе невест. Некоторые китайские юноши, надеясь на удачный брак, тратят огромные средства на строительство собственных домов, что приводит к повышению цен на недвижимость. В дополнение к затратам на свадьбу, выкуп за невесту может достигать 30 тысяч долларов, что для большинства населения – совершенно фантастическая сумма. Как сообщают Госдепартамент США и ООН, некоторые китайские мужчины поэтому предпочитают пользоваться дорогостоящими услугами брачных посредников для того, чтобы заключить брак с иностранкой. Для покрытия расходов многие потом принуждают своих жен к сексуальному рабству или к подневольному сельскохозяйственному труду.

​Недавний арест банды торговцев людьми в Пакистане подтверждает, что нехватка женщин в Китае оказывает воздействие и на другие страны, говорится в документе. Жертвами торговцев людьми из КНР, например, часто становятся женщины из небольшой и социально изолированной христианской общины в Пакистане, или представительницы угнетаемого властями Мьянмы народа качин.

О масштабах проблемы и разных ее аспектах в интервью Радио Свобода рассказывает Руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов:

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– Есть одна поразительная, на мой взгляд, вещь, которая не обсуждается открыто, но известна абсолютно всем людям, которые живут в Китае – и китайцам, и иностранцам. Дело в том, что долгое время родившихся девочек в Китае вообще не регистрировали, последствие политики "одна семья – один ребенок". Это значит, что каждая семья рожала "до первого мальчика". Мне очень хорошо известны стандартные деревенские семьи, с которыми я лично дружил и дружу, у которых в семье, например, трое девочек и один мальчик – мальчик всегда младший. Что с этими тремя девочками? Одна из них официально зарегистрирована и как бы существует в пространстве статистики, а две другие формально не существуют. Знают ли о них власти? Конечно же, знают! Это, в конце концов, пускай большая, но деревня, и всем известно, сколько у кого детей.

Что в этом случае делается? Формально долгое время нужно было платить за этих девочек штраф: тогда бы их легализовали и, в общем, все было бы нормально. Но семья может развести руками (собственно, то, что большинство и делает) и сказать: "У нас нет денег. Есть у нас старый дом, но отобрать его просто невозможно, ни по закону, ни даже по моральным соображениям". Как следствие, эти девочки живут, существуют, но они не приписаны ни к какой школе, их обучают негласно; они не могут поступить в университет, поскольку у них нет никаких удостоверений личности. Но, в любом случае, они есть. И сейчас, по разным подсчетам самих китайских демографов, в Китае насчитывается едва ли не 60 миллионов таких девочек, которых "не существует". Это значит, что разрыв между мальчиками и девочками не столь уж большой.

Долгое время родившихся девочек в Китае вообще не регистрировали

Но есть и другая проблема. Эти несчастные, незарегистрированные девочки становятся жертвами самого разного рода насилия, потому что заступиться за них некому, потому что они "не существуют" якобы в природе. Их чаще всего отправляют в разные массажные и прочие так называемые "парикмахерские" салоны, которых полным-полно по всему Китаю, где они обслуживают мужчин, приезжих и местных. Кстати говоря, это необязательно всегда настоящие публичные дома, часто скорее места для немного более пристойного веселого времяпрепровождения многих китайцев, не обязательно богатых. Для тех, кто подвержен пороку типичного местного "массового гедонизма", мужчин, любящих посидеть в шумной компании, выпить, и чтобы ими восхищалась и оказывала им внимание женщина. В Китае такой отдых очень популярен. Там они поют караоке, и их местные работницы разводят на какую-то выпивку. В основном, эти женщины – они и есть эти неучтенные девочки, которые выросли и, к сожалению, вынуждены заниматься только такими вещами.

​– Официальная свадьба для китайской семьи, особенно для родственников со стороны жениха – это в наши дни всегда страшно сложная задача?

– Когда-то это была страшно сложная задача, но Китай сильно изменился. Сегодня в КНР 60 процентов населения живет в городах – это типичное городское население со своими городскими запросами, потребностями и образом жизни. И их образ жизни несильно отличается от любого крупного западного мегаполиса. Если мы берем деревни – да, там, конечно, мужчинам надо было собирать деньги, точнее семье мужчины, выкупать невесту, потому что девушку можно было, в данном случае, только продать. И девушки, особенно красивые, считались "доходной статьей".

Девушки, особенно красивые, считались "доходной статьей"

В Китае ведь исторически была масса форм браков. Например, еще в 70-е годы ХХ века сохранялась такая форма, когда совсем маленького мальчика, лет пяти-шести-семи, женили на вполне взрослой, а иногда даже и пожилой женщине, и это официально оформлялось как брак. И родители даже платили выкуп за невесту. Зачем? Потому что у этого маленького мальчика родители уже престарелые, им надо кому-то отдать его на воспитание. Самое простое – это взять и женить его, заплатив. Ни о какой нормальной и формальной семейной жизни чаще речи не шло, но женщина о мальчике заботилась. Сегодня такие браки, конечно, исчезли, но, тем не менее, говорят, в каких-то совсем отдаленных деревнях все еще существуют. А вот уже в городских семьях случаев, когда родители должны обязательно дать разрешение на свадьбу юноше и девушке, и более того, заплатить налог или выкуп за невесту – конечно же, повсеместно такого уже не встречается. Потому что появилась большая самостоятельность, в том числе и финансовая, молодых людей. Молодые китайские "яппи", назовем их так, они, конечно, уже не зависят от родителей.

Но многие мои знакомые очень тяжело думают над тем, как бы скопить денег, чтобы самостоятельно сыграть свадьбу. А китайская свадьба должна быть большой и громкой, это правда! Мне многие мои китайские студенты, которым, например, уже по 22-23 года, жаловались, что родителям, с одной стороны, абсолютно все равно – женаты они или нет, а с другой – у них самих нет денег на проведение большой роскошной свадьбы. И на мои вопросы, что, неужели нельзя просто взять и снять скромный ресторан, и, как когда-то на "комсомольских свадьбах" в СССР, пусть каждый приходит со своими деньгами, и даже, условно, со своей тарелкой, они отвечают, что, мол, нет, нет! То есть так, конечно, можно, но "нас будут очень сильно осуждать все вокруг".

И борьба с роскошными свадьбами сейчас идет едва ли не на партийном уровне в КНР! Когда молодежи объясняют, что "этого не надо". И понятно почему: потому что Китай крайне заинтересован в стабильных семьях. Он заинтересован сейчас в том, чтобы было позитивное производство потомства, то есть чтобы в каждой семье было как минимум два ребенка, потому что население стареет. А если у молодежи нет квартиры, не могут они нормальную свадьбу сыграть, ютятся по общежитиям, конечно, такого добиться нельзя. И надо сказать, что это не пущено на самотек – это сейчас государственная политика поддержки молодежи.

​– Как раз хотел спросить: имеется ли у Китая сегодня новая демографическая политика?

– Безусловно, и эта новая демографическая политика формально вписана в налоговую политику. Например, если вы молодая семья, и у вас нет квартиры, дома, то вам дается дотация, которая чаще всего является просто подарком от государства, но при очень важном условии – вы вдвоем оба работаете. Другая ситуация: вы, муж, нашли в одном городе работу, а жена – в другом городе, и вы живете из-за поиска работы раздельно, но при этом вы молодая семья. Тогда и жене, и мужу выделяются отдельные, правда, временные, квартиры. Главное, чтобы такая пара смогла завести детей и, в конце концов, съехаться – тогда государство может выделить постоянную квартиру. Плюс к этому государство, формально не отменяя закона "одна семья – два ребенка", всячески стимулирует молодые семьи на обзаведение многими детьми. Например, на первого и второго ребенка выплачивается пособие, размер которого зависит, в основном, от региона, в котором живут семьи. Во-вторых, дается, помимо государственного пособия, еще пособие от работы, если вы трудитесь на государственном предприятии, или в акционерном.

Но для властей есть и другая проблема – изменились нравы, и очень значительно. Знаю по личным расспросам и разговорам. В Пекине, в Шанхае, в Гуанчжоу, то есть в крупных городах Китая, все мои молодые знакомые говорят об одном и том же: "Нет, нет, сначала мы сделаем карьеру, я защищу диссертацию, или устроюсь работать в крупную корпорацию, или я съезжу на стажировку за рубеж, потом вернусь – и уже после этого будем заниматься семьей". На самом деле, это для нас может звучать привычно – но это просто революция в китайских умах! Раньше семья – это было все! И главное, надо было рожать детей до бесконечности, наплевав на все запреты и даже на финансовое положение. Сегодня же китайцы создание семьи откладывают до 28-30 лет, и позже, и получается, что реальная городская семья имеет лишь одного или двух детей. Потому что они живут отдельно, никакой поддержки родственников или общины нет. Они вынуждены отдавать детей в детские сады, а это расходы! И, как следствие, они считают каждую монетку, потраченную на детей – а раньше такого не бывало.

Раньше семья – это было все! И главное, надо было рожать детей до бесконечности

Если раньше считалось, что в семье надо воспитать хотя бы одного мальчика, который потом шел в университет, устраивался на хорошую работу и в дальнейшем кормил всех своих родственников, сделав хорошую карьеру, то сейчас все более популярен "западный" образ жизни – когда ребенка будут воспитывать, пока он не встанет на ноги, дадут ему хорошее образование, а потом скажут: "Ну, теперь ты давай как-нибудь сам, так же, как и мы сами раньше". Конечно, тот традиционный Китай, о котором часто по инерции пишут зарубежные статистики и демографы, по сути дела, уже не существует.

– Особую озабоченность вызывает, судя по имеющимся документам и свидетельствам, не просто нехватка женщин в КНР, а то, что они становятся жертвами преступников, торговцев людьми, в том числе иностранки. Насколько здесь все плохо в реальности?

–Я, наверное, один или два раза сталкивался сам с реальными случаями, то есть с теми, о которых мне рассказывали и называли фамилии людей, когда такое случалось. В Китай в поисках работы очень много приезжает филиппинок, малазиек, вьетнамок и таек. Хотя формально, конечно, их всех рассматривают как жертв секс-торговли, они с самого начала прекрасно знают, на что именно идут. Например, в Гонконге есть целый особый квартал, где просто под навесами сидят, наверно, тысячи, если не десятки тысяч филиппинок и таек, по сути дела, рынок труда, куда вы можете приехать и взять себе либо домой хозяйку, либо наложницу, либо секретаршу, либо танцовщицу, певицу, либо просто парикмахершу в ваш салон. Перепродают ли их, удерживают ли силой, издеваются – да, правда, и о таких вещах постоянно рассказывается в китайских СМИ. Но власти Китая сами сейчас постоянно предупреждают всех о том, что такие опасности существуют, и что не надо наниматься на работу к неизвестным людям, в неизвестные организации.

Более того, в КНР сейчас есть, абсолютно повсеместно, специальные официальные конторы по найму рабочей силы, в том числе, иностранцев. То есть если вы хотите работать в Китае, неважно, русская вы или филиппинка, вам следует обратиться первым делом в такую контору, и вам подберут работу, которая безопасна. Конечно, китайские преступники пользуются тем, что многие люди, которые пытаются найти себе работу в КНР (я говорю сейчас про иностранцев), просто ничего не знают о китайском рынке труда, законах и абсолютно не образованы, и даже не потрудились что-то выяснить.

Расскажу про один недавний реальный случай: одна российская девушка, которая "повелась" на рассказы своих знакомых о том, что в Китае очень высокой популярностью пользуются российские фотомодели (на самом деле, это отчасти правда) поехала в Китай, что называется, "на деревню к дедушке". В Китае ничего запредельно ужасного с ней не сделали, но просто начали ее эксплуатировать – так, как китайцы обычно эксплуатируют иностранцев. У нее, действительно, отобрали паспорт, ее заставляли проводить массу фотосессий, выходить на подиум, рекламировать какие-то товары на экспозициях, и вдобавок требовали от нее строгого поддержания и соблюдения определенных параметров собственного тела. В конце концов, она слегла с тяжелым переутомлением. Оказалось, что никакой страховки у нее нет. И, буквально в состоянии при смерти, ее спасли другие российские коллеги, которые просто случайно узнали о ее положении.

Подавляющее большинство, например, россиянок, которые едут работать в Китай, абсолютно не понимают, что с ними должны быть заключены четкие контракты

Как оказалось потом (мне пришлось заниматься составлением некоторой аналитики по этому вопросу), подавляющее большинство, например, россиянок, которые едут работать в Китай, абсолютно не понимают, что с ними должны быть заключены четкие контракты, где оговаривается норматив труда. И того, что у них должна быть медицинская страховка, и вообще, что у них есть какие-то права. Они даже не оговаривают, какую точно зарплату они должны получать! Чаще всего платят им по выработке – сколько наработает, столько и будут платить. Я с большим интересом говорил с некоторыми девушками, которые вот-вот собирались сняться с места и поехать "работать фотомоделями" в КНР, и понял удивительную вещь: что они, вообще, ничего не знают ни о китайских законах (а в Китае они очень жесткие), ни о том, что работать в этой стране вообще тяжело и сложно (на мой взгляд, даже сложнее, чем в России). Они говорили одно и то же: "Если не понравится – я уеду". На самом деле, так не выйдет, потому что с таким подходом вы попадете понятно, в чьи руки: у вас отберут паспорт, вас будут запугивать, говорить, что, поскольку вы работаете не вполне законно, к вам придет полиция и арестует, и так далее.

Подытоживая, скажу, что, конечно же, надо понимать: несмотря на то, что, на мой взгляд, нелегальный рынок женщин в КНР, с учетом масштабов этого государства, вовсе не велик, и что китайское государство с такими преступниками очень активно борется, в реальности проблема заключается в другом: чаще всего жертвами становятся те, кто не удосужился понять, что в Китае есть на сей (и прочий) счет строгие законы. И, если им следовать, то работать здесь, в общем, можно относительно нормально, прибыльно и достойно.