Большой переполох в маленьком Гонконге. КНР винит всех, кроме себя

Власти Китая 2 июля обвинили США и Великобританию во вмешательстве во внутренние дела КНР в связи протестами в Гонконге – после прозвучавших из Вашингтона и Лондона предупреждений и довольно резких оценок. Хотя во вторник массовые манифестации прекратились, ситуация остается очень накаленной. Теперь, чтобы выиграть "битву за Гонконг", Пекин неизбежно должен перестать воспринимать его как рядовой китайский город – на что он явно пойти не готов.

Официальный Пекин во вторник, 2 июля, упрекнул Дональда Трампа в "грубом вмешательстве" в дела Гонконга. Это произошло посте того, как президент США заявил, что протестующие, в понедельник штурмовавшие здание местного парламента, "ищут демократии, но некоторые правительства этого не хотят".

"Мы сожалеем и решительно выступаем против грубого вмешательства соответствующей страны в дела Гонконга и внутренние дела Китая", – сказал официальный представитель китайского МИДа Жэнь Шуань журналистам. КНР, добавил он, предупреждает, что "соответствующая страна должна говорить и действовать осторожно, и прекратить вмешиваться во внутренние дела Гонконга в любой форме". Он добавил, что Соединенные Штаты не должны ни в какой форме поддерживать тех, кто провоцирует насилие и нарушает закон.

Ранее китайские власти сообщили о начале уголовного расследования событий, названных "вопиющим вызовом" принципу "одна страна, две системы", позволяющему Гонконгу иметь свои собственные законы и особые права, включая невозможную во всем остальном Китае свободу слова.

На недавнем саммите лидеров "большой двадцатки" в Осаке Дональд Трамп готов был поднять тему протестов в Гонконге в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином. В прошлую субботу на этой встрече Трамп и Си договорились о "принципах прекращения огня" в торговой войне между своими странами, однако говорили ли они о Гонконге, неизвестно. Жэнь Шуань сегодня уклонился от ответа на вопрос, обсуждали ли два лидера Гонконг, сославшись на предыдущие официальные коммюнике о результатах переговоров, в которых эта тема не упоминалась. "Позиция Китая в отношении Гонконга последовательна, ясна и тверда, и я считаю, что США это прекрасно знают", – сказал китайский представитель.

2 июля спецпредставитель Госсовета КНР по делам Гонконга вновь осудил протесты в городе. По словам представителя Пекина, выходившие в течение нескольких недель на улицы миллионы людей нарушили закон, главенство правосудия и общественный порядок. Кроме этого, они, по мнению китайских властей, прямо выступают против сути договоренностей о системе управления Гонконгом, достигнутых в 1997 году с Великобританией.

Накануне, 1 июля, в годовщину передачи суверенитета над Гонконгом от Великобритании КНР, в Гонконге состоялся грандиозный уличный марш в поддержку демократии, собравший, по оценкам организаторов, 550 тысяч человек. Возле местного выставочного центра, где шли торжественные мероприятия в связи с 22-й годовщиной исторического события, начались столкновения демонстрантов с полицией.

Затем радикально настроенные манифестанты, в касках и респираторных масках, после нескольких часов штурма прорвали полицейские кордоны и заняли здание местного Законодательного совета. Они частично разгромили внутренние помещения, оставили на стенах неприличные антиправительственные надписи и вывесили в зале заседаний флаг Британского Гонконга. Потом полиция силой, применив слезоточивый газ, выдавила оттуда протестующих.

К утру вторника антиправительственные акции прекратились, и городские службы приступили к уборке города и пострадавших улиц и общественных помещений. Местные медики заявили, что к вечеру 1 июля в больницах оказались 54 раненых – 38 мужчин и 16 женщин.

Протесты в Гонконге вызваны намерениями властей этого автономного региона КНР разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. Критики законопроекта уверены в том, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия не только уголовных преступников, но в первую очередь диссидентов, правозащитников и несправедливо преследуемых людей.

9 июня на улицы Гонконга вышли около 1 миллиона человек. Лидеры оппозиции выступили против растущего влияния Пекина на политику автономных властей Гонконга. Протесты привели к тому, что правительство Гонконга вынуждено было отложить обсуждение законопроекта, однако это не уберегло город от жестоких уличных столкновений.

1 июля оппозиция также попыталась сорвать церемонию поднятия флагов, которая ежегодно проводится в годовщину перехода Гонконга под юрисдикцию Китая.

В результате власти Гонконга приостановили работу над законопроектом, но не прекратили её полностью. Это привело к новым протестам. В середине июня, как писали СМИ, на улицы вышли около двух миллионов человек.

В поддержку жителей Гонконга 1 июля выступил и глава МИД Великобритании Джереми Хант, подчеркнувший, что Пекин ждут "серьезные последствия", если китайские власти нарушат свои обещания защищать местные свободы. Одновременно Хант, который является одним из кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, в своем Твиттере подчеркнул и то, что все стороны конфликта должны избегать применения насилия, а участники уличных акций протеста обязаны не нарушать закон:

"Отвлекусь от кампании (по выборам нового лидера Консервативной партии Великобритании – РС) и хочу в эту годовщину подчеркнуть, что поддержка Соединенным Королевством Гонконга и его свобод НЕПОКОЛЕБИМА. Никакое насилие не приемлемо, но люди из Гонконга ДОЛЖНЫ сохранить право на мирный протест в рамках закона, как показали сегодня сотни тысяч смелых людей".

2 июля в интервью ВВС Джереми Хант заявил: "Великобритания подписала юридически обязывающее международное соглашение, закрепляющее правило "одна страна, две системы", где прописаны основные свободы Гонконга. И мы руками и ногами держимся за это соглашение, то есть мы – за народ Гонконга. И мы призываем власти не использовать произошедшее как предлог для репрессий, а скорее понять его коренные причины. Им следует понять, что вызывает глубокую обеспокоенность жителей Гонконга".

В ответ на слова Ханта китайский МИД заявил, что Великобритания больше не несет никакой ответственности за Гонконг и должна прекратить "делать жесты" в отношении города.