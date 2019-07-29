"Новая газета" рассказала о гибели трёх российских охранников в Сирии

Трое российских охранников погибли в бою в Сирии в июне этого года, сообщает "Новая газета", установившая имена погибших. Все они, предположительно, были бойцами новой Частной военной компании "Щит", утверждает издание. Компания охраняет в республике объекты предпринимателя Геннадия Тимченко, которого СМИ неоднократно называли старым другом президента России Владимира Путина.

"Новой газете" удалось узнать имена двоих погибших, оба они воевали на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов, один из них, предположительно, мог ранее служить во французском Иностранном легионе и получить там французское гражданство. До перехода в "Щит" оба могли сотрудничать с "ЧВК Вагнера" – военизированной структурой, принимавшей участие в боях на востоке Украины и в Сирии.

Обстоятельства боя, в котором погибли сотрудники частной военной компании, полностью не восстановлены. По предварительным данным, он мог произойти 15 июня 2019 года примерно в 50 километрах от газового месторождения Твенан рядом с сирийской Пальмирой. Россияне могли выехать к подорванному неназванной группировкой автомобилю и попасть там под миномётный обстрел.

Как пишет "Новая газета", в районе Пальмиры могут быть расположены объекты, принадлежащие "Стройтрансгазу" Тимченко. Именно их могли охранять сотрудники ЧВК "Щит", включая погибших. По данным издания, военная компания не участвует в боевых действиях в Сирии, ограничиваясь охраной объектов. Поэтому её сотрудники получают меньшие зарплаты, чем сообщалось про "ЧВК Вагнера", около 120 тысяч рублей в месяц и вооружены только стрелковым оружием. Издание оценивает численность персонала ЧВК в 300 человек.

О ЧВК "Щит" почти ничего не известно, "Новой газете" не удалось обнаружить юридических лиц, связанных с этой структурой. По данным издания, база компании расположена в подмосковной Кубинке рядом с воинской частью 45-й бригады спецназа ВДВ. Ветераны бригады могут входить в руководство ЧВК. Один из предположительных сотрудников "Щита" – Евгений Сидоров – в 2014 году был приговорён к трём годам лишения свободы за отправку наёмников в Сирию, в связи с делом другой частной военной компании – "Славянского корпуса". В боях на стороне сил Башара Асада наёмники потеряли тогда до 90 процентов личного состава, после чего их руководство было задержано ФСБ, писало ранее Радио Свобода.

Среди выживших бойцов, избежавших ареста, предположительно, был Дмитрий Уткин, известный так же как Вагнер, именно он потом основал ЧВК "Вагнера".