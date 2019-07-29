Журналист Радио Свобода Юлия Вишневецкая и оператор Константин Саломатин, снявшие фильм о протестах против строительства мусорного полигона в Шиесе, получили премию "Редколлегия". Об этом сообщается на странице премии.

После получения награды Вишневецкая и Саломатин поблагодарили за неё жюри и заявили, что очень рады тому, что премию получил именно документальный фильм. Они рассказали про съёмки в Шиесе и о том, что их поразил характер протеста против мусорного полигона. В частности, они указали на тот факт, что большинство демонстрантов, которых они встретили – местные люди, а не экологические активисты из больших городов.

Кроме документального фильма "Шиес. Осада" премию "Редколлегия" в июне получили Евгений Антонов из издания "Бумага", Мария Погребняк из "МБХ медиа" и Андрей Заякин из "Новой Газеты".

Награда "Редколлегия" вручается благотворительной организацией Sreda Foundation с целью поддержать свободную профессиональную журналистику в России.

По словам организаторов премии, её задача в том, чтобы "помочь тем, кто сохраняет в России высокие стандарты профессии в то время, когда свободная и качественная журналистика подвергается давлению со стороны государства, а права человека на свободное выражение своего мнения и на свободный доступ к информации систематически нарушаются".