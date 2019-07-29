Памяти Владимира Кара-Мурзы. Эфир в 00:05

28 июля скончался наш коллега, легенда отечественной журналистики. Сегодня мы повторяем посвященную ему передачу из цикла "Культ личности", снятую и вышедшую впервые в эфир в ноябре 2016 года.

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Эфир 30 июля в 00.05