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Культ личности

Памяти Владимира Кара-Мурзы. Эфир в 00:05

Журналист Владимир Кара-Мурза в программе "Культ личности", 2016 год

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Памяти Владимир Кара-Мурзы

28 июля скончался наш коллега, легенда отечественной журналистики. Сегодня мы повторяем посвященную ему передачу из цикла "Культ личности", снятую и вышедшую впервые в эфир в ноябре 2016 года.

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Эфир 30 июля в 00.05

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