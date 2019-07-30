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Дороги к свободе

Вода и Крым. Эфир в 20:30

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Судьба Северо-Крымского канала

Возобновится ли подача днепровской воды в Крым? Кто в этом заинтересован? Виталий Портников расспрашивает крымчан - политика Андрея Сенченко и журналиста Александра Янковского. Эфир в 20:30.

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