Вода и Крым. Эфир в 20:30

Возобновится ли подача днепровской воды в Крым? Кто в этом заинтересован? Виталий Портников расспрашивает крымчан - политика Андрея Сенченко и журналиста Александра Янковского. Эфир в 20:30.
Судьба Северо-Крымского канала
Возобновится ли подача днепровской воды в Крым? Кто в этом заинтересован? Виталий Портников расспрашивает крымчан - политика Андрея Сенченко и журналиста Александра Янковского. Эфир в 20:30.
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