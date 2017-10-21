Крым: чья автономия? Эфир в 16:05

Крымско-татарские активисты настаивают на том, что статус крымской автономии должен учитывать интересы коренного народа Крыма. Виталий Портников беседует с председателем правления Крымско-татарского ресурсного центра, членом Меджлиса крымско-татарского народа Эскандером Бариевым. Эфир в 16:05.