Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов пойти на сделку

Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Халид Шейх Мохаммед готов подтвердить информацию о причастности Саудовской Аравии к атакам. В обмен на показания он просит власти США не добиваться для него смертной казни. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, обвиняемый отправил письмо из Гуантанамо в Федеральный суд Манхэттена, который рассматривает коллективный иск родственников погибших в результате терактов. Истцы обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании террористической группировки "Аль-Каида", которая организовала теракты 11 сентября. В рамках судебного процесса защита истцов требовала взять показания у троих из пяти задержанных по этому делу.

Адвокат правительства Саудовской Аравии Майкл Келлог отказался от комментариев, уточняет WSJ.

В сентябре 2001 года боевики захватили пассажирские самолёты и направили их в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона. Погибли более трёх тысяч человек из 80 стран. Халид Шейх Мохаммед, который назвал себя главой военного совета "Аль-Каиды", был задержан в 2003 году.