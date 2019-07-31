В Москве проходит прощание с Владимиром Кара-Мурзой – старшим

В Москве в Сахаровском центре сегодня проходит церемония прощания с журналистом и историком Владимиром Кара-Мурзой – старшим. Он умер в воскресенье утром в возрасте 59 лет.

Отпевание состоится в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. После этого журналиста похоронят на Даниловском кладбище рядом с отцом Алексеем Кара-Мурзой.

Соболезнования в связи со смертью журналиста выразили многие его коллеги, правозащитники, Союз Журналистов России, Общественная палата и пользователи социальных сетей.

Владимир Кара-Мурза родился 24 октября 1959 года в Москве. Он закончил Исторический факультет МГУ.

С начала 90-х годов Кара-Мурза работал в Останкино, а в 1993-м перешёл в первую в России частную телекомпанию НТВ, где вёл собственную программу "Сегодня в полночь". Журналист уволился с телеканала, когда тот попал под контроль "Газпрома". Впоследствии он работал на каналах ТНТ, ТВ-6 и RTVi.

Владимир Кара-Мурза много лет вёл авторскую программу "Грани времени" на Радио Свобода. В 1996 году он был удостоен премии Союза журналистов "Золотое перо России".