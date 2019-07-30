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В Дагестане задержан бывший глава Махачкалы Рабаданов

Муртазали Рабаданов

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В Дагестане задержан ректор государственного университета республики, бывший исполняющий обязанности мэра Махачкалы Муртазали Рабаданов.

Его задержали сотрудники ФСБ. У Рабаданова дома и на рабочем месте провели обыски.

Спецмероприятия в отношении задержанного проводятся по фактам незаконного выделения земельных участков во время его деятельности на посту врио мэра Махачкалы, сообщил источник агентства ТАСС.

Муртазали Рабаданов был и.о. мэра Махачкалы с 2013 по 2014 год. Ректором Дагестанского госуниверситета он работает с 2008 года.

После смены руководства Дагестана в октябре 2017 года, когда республику возглавил Владимир Васильев, были возбуждены уголовные дела против ряда высокопоставленных чиновников республики, в том числе мэра Махачкалы Мусы Мусаева, исполняющего обязанности премьер-министра Абдусамада Гамидова и двух его заместителей.

  • В начале мая суд в Махачкале арестовал министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова. Его подозревают в хищении средств при исполнении госконтрактов.
  • Ранее в апреле главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову предъявили обвинение в растрате с использованием служебного положения. Глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев был арестован по подозрению в служебном подлоге и присвоении или растрате.

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