В Дагестане задержан бывший глава Махачкалы Рабаданов

В Дагестане задержан ректор государственного университета республики, бывший исполняющий обязанности мэра Махачкалы Муртазали Рабаданов.

Его задержали сотрудники ФСБ. У Рабаданова дома и на рабочем месте провели обыски.

Спецмероприятия в отношении задержанного проводятся по фактам незаконного выделения земельных участков во время его деятельности на посту врио мэра Махачкалы, сообщил источник агентства ТАСС.

Муртазали Рабаданов был и.о. мэра Махачкалы с 2013 по 2014 год. Ректором Дагестанского госуниверситета он работает с 2008 года.

После смены руководства Дагестана в октябре 2017 года, когда республику возглавил Владимир Васильев, были возбуждены уголовные дела против ряда высокопоставленных чиновников республики, в том числе мэра Махачкалы Мусы Мусаева, исполняющего обязанности премьер-министра Абдусамада Гамидова и двух его заместителей.