В Дагестане задержан бывший глава Махачкалы Рабаданов

В Дагестане задержан ректор государственного университета республики, бывший исполняющий обязанности мэра Махачкалы Муртазали Рабаданов.
Его задержали сотрудники ФСБ. У Рабаданова дома и на рабочем месте провели обыски.
Спецмероприятия в отношении задержанного проводятся по фактам незаконного выделения земельных участков во время его деятельности на посту врио мэра Махачкалы, сообщил источник агентства ТАСС.
Муртазали Рабаданов был и.о. мэра Махачкалы с 2013 по 2014 год. Ректором Дагестанского госуниверситета он работает с 2008 года.
После смены руководства Дагестана в октябре 2017 года, когда республику возглавил Владимир Васильев, были возбуждены уголовные дела против ряда высокопоставленных чиновников республики, в том числе мэра Махачкалы Мусы Мусаева, исполняющего обязанности премьер-министра Абдусамада Гамидова и двух его заместителей.
- В начале мая суд в Махачкале арестовал министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова. Его подозревают в хищении средств при исполнении госконтрактов.
- Ранее в апреле главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову предъявили обвинение в растрате с использованием служебного положения. Глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев был арестован по подозрению в служебном подлоге и присвоении или растрате.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.