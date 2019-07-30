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Независимые кандидаты в Мосгордуму готовятся к новому митингу 10 августа

Михаил Светов

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Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборы в Мосгордуму, намерены провести новый митинг 10-го августа. Среди поддержавших эту инициативу – команды Дмитрия и Геннадия Гудковых, сообщает "Эхо Москвы".

Во вторник попытка представителей Либертарианской партии согласовать с мэрией акцию на 3 августа за свободные выборы на Лубянской площади не привела к успеху. Мэрия предлагала проспект Сахарова. Заявители не согласились. Едва переговоры закончились – один из их участников, Михаил Светов, был задержан.

Московская полиция предостерегла граждан от участия в протестной акции в эту субботу, назвав мероприятие незаконным.

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