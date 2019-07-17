МыЕсть! Кремль провоцирует протест?

К 17 июля на выборах в Московскую городскую думу отказано в регистрации Илье Яшину, Любови Соболь, Сергею Митрохину, Юлии Галяминой, Константину Янкаускасу, Дмитрию и Геннадию Гудковым, Кириллу Гончарову, Ивану Жданову... Всего 27 известным представителям "Яблока", команд Навального и Гудкова. Власть признала несуществующими и оскорбила тысячи людей, давших настоящие подписи за противников Путина и Собянина. При этом зарегистрированы сотни кандидатов с фальшивыми подписями, в насмешку сообщающие, что потратили на сбор 15-20 тысяч рублей.

Политолог Марина Литвинович пишет: " цель ближайшего времени - борьба за наше право: быть представленными, быть услышанными, и просто быть, потому что теперь даже за это право надо бороться. И первый этап этой борьбы - признание их "выборов" и их институтов нелегитимными. ... Я думаю, будет правильно выпустить газету от лица всех кандидатов и рассказать о том, что произошло. Да, опять общая газета )). Точечное обращение к зарегистрированным кандидатам с разъяснением нелегитимности выборов и призывом сниматься с выборов; - в день выборов - пикетирование всех(!) избирательных участков с информированием граждан о нелегитимности происходящего. Различные стратегии действий на выборах как элемент делегитимизации: от голосования "за самого проходного, кроме провластного", до вписывания в бюллетень своего незарегистрированного кандидата.

Александр Подрабинек предлагает: "Мне кажется очень правильным выйти за неделю до дня голосования, в воскресенье 1 сентября, на улицы Москвы с требованием реформы закона о выборах. А сами выборы перенести, пока не будет принят новый закон, устраивающий все политические силы, а не только действующую власть".

Противники Собянина и Путина зовут на разрешенный митинг на проспекте Сахарова 20 июля.

Последствия нерегистрации оппозиции в Москве и Санкт-Петребурге подводят политик Дмитрий Гудков, политолог Дмитрий Орлов, политический обозреватель Сергей Шелин (Санкт-Петербург). Ведет передачу Михаил Соколов. Прямой эфир 17 июля в 19:05

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