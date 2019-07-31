"Сухой Суперджет" экстренно сел в Самаре с одним двигателем

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в Самаре из-за выхода из строя одного из двигателей во время полёта. На борту находилось 95 человек, о пострадавших не сообщается. Источник "Интерфакса" в органах управления воздушным движением назвал посадку с одним работающим двигателем благополучной.

Позднее экстренную посадку подтвердили в прокуратуре. Там заявили, что людей на борту было 97, и что решение об экстренной посадке экипаж принял из-за вибрации двигателя. Собеседник "Интерфакса" тоже о ней говорил, но уточнил, что позднее двигатель отказал полностью.

Лайнер принадлежит компании "Азимут". Он выполнял рейс по маршруту Краснодар-Тюмень.

Российский самолёт "Сухой Суперджет" долгое время оставался в центре внимания СМИ и общественности после крушения такого лайнера в московском аэропорта Шереметьево. Тогда погиб 41 человек, спастись удалось 37 пассажирам.

По версии следствия, причиной катастрофы стали ошибки пилотов.

Российское правительство после катастрофы не стало вводить временные ограничения на полёты этого типа самолёта. При этом сообщалось, что компания "Аэрофлот", которой принадлежал разбившийся "Суперджет", отменила десятки рейсов самостоятельно.

Также в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что российские артисты и сотрудники ряда компаний отказываются летать рейсами, которые выполняются на Sukhoi Superjet-100.