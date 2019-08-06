Казненный дважды. Что случилось с Борисом Пивенштейном?

19 июня 1934 года при огромном стечении народа в Москве состоялась встреча участников экспедиции на пароходе "Челюскин". На Красной площади прошел парад, ликующие толпы приветствовали летчиков, которые спасли челюскинцев. На одной из фотографий, сделанных в те дни, запечатлены новоиспеченный Герой Советского Союза Николай Каманин и его ближайший друг Борис Пивенштейн, награжденный за спасение челюскинцев орденом Красной Звезды.

Пивенштейн занимался опросом советских летчиков, попавших в плен к немцам, обрабатывал их в антисоветском духе и склонял к измене Родине

Через 18 лет подполковник Борис Пивенштейн будет заочно осужден в Москве к расстрелу с конфискацией имущества и лишением воинского звания. Военная коллегия, рассматривавшая дело Пивенштейна, установит, что в "1932–1933 годах, находясь на военной службе на Дальнем Востоке, он имел преступную связь с резидентом германской разведки Вальдманом. В 1943 году, являясь командиром авиаэскадрильи, вылетел на боевое задание в тыл к немцам, откуда в свою часть не возвратился... Находясь в лагере военнопленных летчиков в Морицфельде, Пивенштейн работал в отделе контрразведки "Восток", где занимался опросом советских летчиков, попавших в плен к немцам, обрабатывал их в антисоветском духе и склонял к измене Родине. В январе 1944 года Пивенштейн немецким командованием был направлен в отдел контрразведки, дислоцирующийся в Кёнигсберге…" Если верить материалам дела, до июня 1951 года Пивенштейн проживал на территории американской зоны оккупации Германии, был членом НТС, выполнял обязанности секретаря Висбаденского эмиграционного комитета и старосты храма, а затем под другим именем выехал в Америку.

Эти сведения изложены и в Википедии, и в многочисленных статьях и книгах об изменниках родины. Существует версия, что Пивенштейн сотрудничал с разведывательной "организацией Гелена" и ЦРУ, консультировал американские спецслужбы во время конфликтов в Корее и во Вьетнаме и даже ВВС Израиля во время шестидневной войны. Но никаких достоверных сведений о жизни Пивенштейна в Америке нет, вместо даты смерти в справочниках стоит прочерк.

Может ли все это оказаться недоразумением или намеренной дезинформацией? Существуют аргументы как в пользу истории, изложенной чекистами в 1952-м, так и в пользу альтернативной версии, согласно которой Пивенштейн был казнен в 1944 году в немецком концлагере.

Версия первая: Власов, Висбаден, ЦРУ

Все, что известно о сотрудничестве Пивенштейна с немцами, собрано в статье историка Кирилла Александрова "Тайна Морицфельде" (2014). В Морицфельде под Кёнигсбергом в 1943–44 годах размещалось отделение "Восток" по обработке разведывательных данных о ВВС Красной армии, подчинявшееся штабу верховного командования люфтваффе. Руководил отделением подполковник Г. Холтерс, специализировавшийся на допросах пленных командиров Красной армии (в частности, он участвовал в допросе Якова Джугашвили, сына Сталина).

Я и многие другие, которых Сталин и НКВД считают врагами народа, не боимся народного суда

Помогал Холтерсу полковник Виктор Мальцев. В СССР он работал на руководящих должностях в воздушном флоте, был арестован, подвергался пыткам, в 1939 году его освободили и назначили руководителем санатория Аэрофлота в Крыму. При немцах недолгое время пробыл бургомистром Ялты, его книга "Конвейер ГПУ" была отпечатана пятидесятитысячным тиражом. В Кёнигсберге он записал обращение "К русским летчикам" и выступал с антисталинскими речами перед советскими военнопленными. "Я и многие другие, которых Сталин и НКВД считают врагами народа, не боимся народного суда, так как мы народу не изменяли и не изменим, а с палачами народа будем бороться до конца".

В 1943 году была сформирована 1-я восточная эскадрилья, в нее входили бывшие красноармейцы, сагитированные в лагерях, а также советские летчики, которые добровольно перелетели на сторону немцев. Как пишет Кирилл Александров, "русский состав эскадрильи насчитывал 79 человек, включая 14 летчиков и штурманов, 6 бортстрелков. Летчики эскадрильи занимались аэрофотосъемкой, разведкой, осуществляли с воздуха атаки партизанских лагерей и баз. Они совершили не менее 500 боевых вылетов, на каждого из них в среднем пришлось от 35 до 50 вылетов".

Среди летчиков гитлеровской эскадрильи были и незаурядные фигуры – например, Герои Советского Союза капитан Семен Бычков и Бронислав Антилевский. Особый интерес представляет описанная Кириллом Александровым история майора Серафимы Ситник, кавалера орденов Красного Знамени и Отечественной войны. В 1943 г. при перелете на У-2 она была сбита в Полтавской области и объявлена погибшей, однако на самом деле попала в немецкий плен. На допросе в Морицфельде Ситник заявила, что немцы убили ее мать и ребенка, оставшихся на оккупированной территории. Но мать и трехлетний сын оказались живы, и самолетом их доставили в Морицфельде к изумлению пленной. Ситник согласилась перейти на сторону немцев и, когда в Морицфельде приехал генерал Власов, "провела с гостями несколько вечеров, играла на гитаре, и впервые все услышали от нее знаменитую песню "В землянке". Она подписала воззвание "К русским женщинам и девушкам!", напечатанное во власовской газете "Наши крылья".

Капитан авиации Артемьев опубликовал в газете "Доброволец" стихотворение

НЕМЕЦКИМ ЛЕТЧИКАМ, ТОВАРИЩАМ ПО ОРУЖИЮ

Вы встретили нас, как братья,

Вы сумели сердца нам согреть,

А сегодня единою ратью

Нам навстречу рассвету лететь.

Пусть Родина наша под гнетом,

Но тучам солнца не скрыть.

Мы вместе ведем самолеты,

Чтоб смерть и террор победить.

Присутствие Бориса Абрамовича Пивенштейна в этой компании не может не вызвать удивления. Кирилл Александров утверждает, что Виктор Мальцев смог перевести его из Хаммельбургского лагеря в Сувалки, а затем в Морицфельде, чем спас ему жизнь. Непросто поверить в то, что немцы пощадили и взяли на работу еврея, пусть даже и опытного летчика. Чем была обусловлена такая милость?

Главное доказательство этой версии – хранящиеся в архивах ФСБ протоколы допросов командира 1-й воздушной эскадрильи люфтваффе майора Михаила Тарновского, соратника Виктора Мальцева. Он называет Бориса Пивенштейна в числе сотрудников "Востока". Есть еще одно косвенное свидетельство – вышедшая в 1982 году в США книга адъютанта Мальцева Бориса Плющова "Генерал Мальцев. История Военно-воздушных сил Русского освободительного движения в годы Второй мировой войны". В ней упомянут "полковник П.", которого Мальцеву удалось вызволить из лагеря. Приводится письмо П. спасителю: "Мне не хватает слов, чтобы в достаточной мере поблагодарить Вас за все, что Вы для меня сделали. Я боялся, что с моим характером предприму неправильные шаги. Однако Ваша благосклонность и защита, под которую Вы меня взяли, а также Ваши старания вызвать во мне дружеское отношение, меня успокоили. Я надеюсь, что в будущем мы будем хорошо работать вместе". Кирилл Александров поясняет: "Инициал Плющов не раскрыл, так как не знал судьбы этого человека в начале 1980-х годов (или скрывал его), а когда мы встречались 20 лет назад, я не задал ему этот вопрос – интересовали другие люди. Однако в отделе "Восток" не было офицеров в чине подполковника или полковника, чья фамилия бы начиналась на П., кроме Пивенштейна".

Это не очень убедительный аргумент. Плющов вполне мог поставить любую букву, если по каким-то причинам хотел зашифровать своего героя.

Непонятно, каким образом Борису Пивенштейну удалось спастись после войны. Большинство летчиков "Востока" оказались в руках Смерша и были либо казнены, либо отправлены в ГУЛАГ. 18 января 1946 года в Потсдаме был расстрелян Бронислав Тарновский. 1 августа 1946 года во дворе Бутырской тюрьмы был повешен Виктор Мальцев, 4 ноября 1946 года расстреляли Семена Бычкова, 29 ноября – Бронислава Антилевского. Судьба Серафимы Ситник неизвестна. Спастись и переехать в США удалось начальнику штаба ВВС КОНР полковнику Александру Ванюшину.

Но что же произошло с Борисом Пивенштейном? Почему его имя не значится в перечне офицеров власовских ВВС? Почему американцы не выдали его СССР? Историк Кирилл Александров признаёт, что не знает ответов на эти вопросы.

Версия вторая: казнь в немецком концлагере

Весь лагерь два дня обсуждал казнь советского полковника-еврея

Двадцать первого сентября 1941 года Борис Пивенштейн стал командиром 503-го штурмового авиационного полка. В марте 1942 года газета "Сталинский сокол" публикует его статью "Штурмовые удары при наступлении". 27 апреля 1943 года во время боев в Донбассе подполковник Борис Пивенштейн не вернулся с боевого задания.

В 1967 году в одесском издательстве "Маяк" вышла книга узника нацистских лагерей Юрия Цуркана "Последний круг ада". Юрий Цуркан находился в концлагере Штуттгоф, недалеко от Данцига (Гданьска), когда туда в мае 1944 года из гестапо Кёнигсберга был переведен Борис Пивенштейн.

Я его близко знал еще в 1937 году. Наша школа стояла на лагерном положении, когда туда прибыл на стажировку слушатель военно-воздушной академии Пивенштейн. Он проходил ее в нашей эскадрилье. Налетел невиданной силы ураган. Мы бросились к самолетам, чтобы закрепить их. Самоотверженно, с риском для жизни боролся со стихией и Пивенштейн.

И я попросил Горака:

– Юзек, не прощу себе, если не попаду в блок к летчику. Помоги.

Товарищ исполнил мою просьбу. Трудно было узнать в изнуренном, избитом человеке знаменитого в прошлом полковника. Поговорить с ним удалось около пяти минут. За общение с изолированным смертником я в лучшем случае мог расплатиться полсотней палок.

Пивенштейн знал, зачем его привезли в Штуттгоф. Ему прямо заявил Хоппе:

– Всех русских мы расстреливаем. Офицеров – вешаем.

– Поклянитесь, лейтенант, что вы исполните мою предсмертную просьбу, – попросил меня Борис Александрович.

– Даю честное слово! Клянусь званием советского летчика!

– Запомните адрес: Одесса, Ленина, 48. Там до войны жили мои родные. Расскажите им о моей смерти. Скажите, что я ничем не запятнал себя. Все мои мысли с ними.

– А если в Одессе никого нет?

– Напишите Герою Советского Союза Каманину. Сообщите ему о моей участи. Пусть разыщет семью и, если нужно, поможет.

Последнее рукопожатие…

На следующий день полковника повесил Вацек Козловский. Даже этот бессердечный палач поразился спокойствию и мужеству Бориса.

По моей просьбе Бронек Петровский подробно расспросил палача. И тот рассказал, что "радзецьки льотник" оттолкнул его, сам надел петлю на шею. Весь лагерь два дня обсуждал казнь советского полковника-еврея.

Я выполнил свое обещание. В Одессе разыскал мать и сестру Пивенштейна. Рассказал им о нашей встрече за день до его казни и передал его последнюю просьбу.

В 1947 году встречался в Москве с генералом Каманиным, передал предсмертную просьбу его друга.

После выхода книги в 1967 г. Юрия Цуркана вызывали в КГБ и сообщили о заочном осуждении Пивенштейна как предателя, и он еще раз подробно описал, что произошло в концлагере Штуттгоф.

В 2017 году вышла расширенная и дополненная архивными материалами книга Юрия Цуркана. Его дочь Ванда убеждена, что отец не мог ошибиться. И все же она собрала доказательства его правоты в архивах. "Папа писал через 20 лет после окончания войны, но память у него была феноменальная. Много неопровержимых документов я нашла. Даже проверила, когда отца отправили из Штуттгофа в Маутхаузен. Пивенштейна доставили 15 мая, а отца отправили 1 июня. Он так и написал в книге, что после казни Пивенштейна через несколько недель был отправлен в Маутхаузен".

Офицер-еврей не мог выйти из гитлеровского лагеря живым

В книге опубликован найденный в архиве музея концлагеря Штуттгоф документ, подтверждающий, что 15 мая 1944 года Борис Пивенштейн в числе других узников был доставлен из гестапо Кенигсберга. 150 человек доставляли два дня, многих на следующий день повесили. В документе указана еврейская национальность Бориса Пивенштейна. "Этот документ является достаточным подтверждением слов моего отца. Офицер-еврей не мог выйти из гитлеровского лагеря живым", – уверена Ванда Цуркан.

"Одноэтажное здание политотдела в Штуттгофе немцы подожгли перед отходом, документы сгорели. На таких, как Пивенштейн, на деле был дополнительный штамп – секретно. Сохранились лишь часть дел и списки прибывших и выбывших, которые хранились в комендатуре. Повезло, что сохранились списки с Пивенштейном", – говорит Ванда Цуркан.

Она решила проверить, есть ли документы на Бартоша Зимовита, человека, имя которого указано в списке прибывших после Пивенштейна. Он был арестован за то, что батрачил у немки и вступил с нею в связь. Нашлась его карта с пометкой, что он был казнен на следующий день. В 18.32 тело сожгли. Это весомое доказательство того, что 16 мая в лагере проводились казни.

Ванда Цуркан уверена, что дело о предательстве Бориса Пивенштейна было сфабриковано МГБ в период антисемитской кампании.

"В те годы пропагандистская истерия в печати резко поднимала градус антисемитизма по всей стране. На митингах трудящихся, проходивших на предприятиях и в учреждениях, клеймились позором "подлые наймиты империализма", достойные за свои деяния самой жестокой кары. При этом в глазах многих советских людей, подвергшихся соответствующей пропагандистской обработке и зараженных антисемитскими настроениями, созданный образ совпадал с неким воображаемым злодейским образом евреев и вызывал неприкрытое чувство ненависти. Борис Пивенштейн был повешен немцами в Штуттгофе, а затем еще и "расстрелян" по приговору советского трибунала. Самое печальное, что Пивенштейн остается в статусе предателя до сих пор, несмотря на то, что документов, подтверждающих его предательство, нет, а документ гестапо о его доставке в Штуттгоф и свидетельство Юрия Цуркана – есть", – говорит Ванда Цуркан.

Борис Пивенштейн был повешен немцами в Штуттгофе, а затем еще и "расстрелян" по приговору советского трибунала

В том, что дело на Пивенштейна сфабриковано, нет сомнений. Поверить в то, что он с 1932 года был агентом немецкой разведки, а в 1943-м добровольно улетел к немцам, совершенно невозможно. Сразу вспоминается история летчика Леонида Хрущева. Он погиб на фронте в 1943 году, но, чтобы дискредитировать его отца, Н. С. Хрущева, сотрудники КГБ и сталинисты распускали и продолжают распускать слухи о том, что он якобы бежал к немцам.

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Все публикации о том, что Борис Пивенштейн сотрудничал с власовцами, жил в Висбадене, работал на организацию Гелена и после войны уехал в Америку, основываются исключительно на уголовном деле, заведенном МГБ в 1952 году, в разгар антисемитской кампании. Как и прочие дела на нереабилитированных, оно засекречено в архиве ФСБ. Тем не менее, историкам известны показания подопечных Мальцева о том, что Пивенштейн находился с ними в Морицфельде, и даны эти показания были в 1945 году. Быть может, Пивенштейн действительно недолгое время после пленения проработал в "Востоке", но в мае 1944 года был арестован гестапо, отправлен в Штуттгоф и там казнен? Тогда понятно, почему в начале 1944 года он находился в Кёнигсберге. В лагерной карточке его национальность обозначена как поляк/еврей/русский – быть может, он пытался скрыть свою национальность, но был разоблачен гестапо?

Тем не менее, какой-то Пивенштейн в Висбадене после войны жил. В эмигрантской печати есть упоминание о том, что в 1950 году он был избран в совет Центрального представительства Российской эмиграции в Германии. Есть версия, что чекисты перепутали Бориса Пивенштейна с Андреем Ивановичем Пивенштейном, статьи которого публиковались в эмигрантской печати, но тот жил не в Германии, а в Калифорнии.

В архивах НТС (в сотрудничестве с этой организацией эмигрантов-антикоммунистов обвиняли Пивенштейна) нет никаких документов, подтверждающих его членство в Союзе или какие-либо контакты в военные или в послевоенные годы. В то, что еврей Пивенштейн был старостой православного храма в Висбадене, тоже трудно поверить.

Профессор Норман Года, американский историк, специалист по организации Гелена, сказал Радио Свобода, что ничего не знает о предполагаемом сотрудничестве Гелена и Пивенштейна.

Группа активистов и журналистов из разных стран пытается выяснить, что же случилось с Борисом Пивенштейном, однако разыскать почти ничего не удалось. В немецких архивах нет даже документов о том, что Пивенштейн попал в плен.

Немногое удалось узнать и о судьбе семьи Бориса Пивенштейна. Его жена Екатерина (1908–1986) работала курьером института истории искусств. Они жили напротив Кремля, в знаменитом Доме на набережной. Во время войны жена и двое детей Пивенштейна находились в эвакуации в Ташкенте под опекой его ближайшего друга, летчика Каманина, в ту пору командующего ВВС Среднеазиатского военного округа. Юрий Цуркан пишет, что перед казнью Пивенштейн назвал ему адрес не в Москве, а в Одессе – видимо, дом своих родителей.

В 1952 году, когда Пивенштейна заочно приговорили к расстрелу с конфискацией имущества, Екатерина Пивенштейн подверглась административной высылке из Москвы, но смогла вернуться уже на следующий год, после смерти Сталина. Из квартиры в Доме на набережной семью Бориса Пивенштейна выселили под предлогом задолженности по квартплате. Дело Екатерины Пивенштейн прежде находилось в ГАРФ, но почему-то было передано в ФСБ и теперь труднодоступно. По данным сайта MyHeritage, Екатерина Пивенштейн, урожденная Билименко, вновь вышла замуж и похоронена в деревне Ямской Можайского района Московской области.

Ванда Цуркан говорит, что ее отец встречался с сыном Бориса Пивенштейна и рассказал ему о том, что произошло в концлагере Штуттгоф, однако, по-видимому, сын не поверил, поскольку слышал чекистскую версию.

Эта история состоит из одних вопросов, и ответить на них может только ФСБ – организация, которая в 1952 году объявила Бориса Пивенштейна немецким шпионом, перебежчиком, власовцем, агентом ЦРУ и приговорила его к смертной казни. Узнать правду о судьбе Пивенштейна удастся лишь после того, как ФСБ раскроет все материалы его дела и даст ответ – было ли оно сфальсифицировано полностью или только частично во время антисемитской кампании, могли ли летчика перепутать с однофамильцем, а если он в самом деле каким-то чудом выжил, то каким образом это удалось и куда он исчез?