Мосгорсуд сократил месячный арест Владимира Милова на 50 минут

Мосгорсуд оставил в силе решения об аресте на тридцать и пятнадцать суток политика и ведущего YouTube-канала "Навальный Live" Владимира Милова, сообщил корреспондент Радио Свобода из зала суда.

При этом Милову всё же сократили месячный арест на 50 минут – по мнению Мосгорсуда, суд первой инстанции неправильно учёл время составления протокола.

Владимир Милов отбывает административный арест по обвинениям в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия и неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Оба протокола на члена команды Навального были составлены после акции оппозиции, которая 27 июля возле здания мэрии Москвы требовала допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.

При этом на самой акции Милова не было – он вёл прямую трансляцию на канале "Навальный Live" и был задержан прямо в студии.

Оба ареста Милов собирается обжаловать в Европейском суде по правам человека.