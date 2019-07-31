Муниципальные депутаты собираются провести серию пикетов в Москве

Группа муниципальных депутатов Москвы подала заявку в мэрию столицы на проведения серии одиночных пикетов 3 августа по всей длине Бульварного кольца. По словам организаторов акции, они хотят показать, что жители Москвы хотят честных и конкурентных выборов.

Ранее незарегистрированным кандидатам на выборы в Мосгордуму зачли около пяти тысяч подписей, которые были признаны избирательными комиссиями недействительными. Среди оппозиционных кандидатов подписи зачли шестерым кандидатам – Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Илье Яшину, Юлии Галяминой, Любови Соболь и Константину Янкаускасу.

Мосгоризбирком во вторник отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Ранее Мосгоризбирком рассмотрел жалобы 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы и оставил в силе решения об отказе в регистрации по всем рассмотренным жалобам. Среди кандидатов, чьи жалобы не удовлетворили, оппозиционеры Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Любовь Соболь, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин.

Десятки оппозиционных и независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы заявили о том, что их по политическими причинам не допустили до участия в выборах. В большинстве случаев речь идёт об отказе избирательных комиссий принимать подписи избирателей в поддержку выдвижения.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.