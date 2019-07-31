РБК: матч "Спартак" - "Динамо" не станут переносить из-за акции оппозиции

Российская премьер-лига (РПЛ) отказалась переносить футбольный матч "Спартак" - "Динамо" из-за акции оппозиции за регистрацию независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Акция намеченна на 3 августа в центре Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным на переговорах представители РПЛ, МВД и спортивных команд решили провести матч согласно календарю – 3 августа в 19:00 по московскому времени на стадионе в Тушине.

Ранее о том, что руководство ГУВД по Москве обращалось в РПЛ с просьбой перенести игру, со ссылкой на источники сообщало агентство ТАСС. Пользователи соцсетей и представители оппозиции писали, что МВД предлагало выбрать другую дату для футбольного матча из-за возможных проблем с нехваткой личного состава для обеспечения безопасности на стадионе и возможного разгона несогласованной акции протеста.

Правила РПЛ допускают перенос матчей из-за форс-мажорных обстоятельств. К ним, в частности, относятся природные катаклизмы, военные действия, а также национальные и отраслевые забастовки.

Предыдущая массовая несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в российской столице 27 июля. По данным правозащитников, на акции полиция и Росгвардия задержали 1373 человека, более 200 из них провели две ночи в отделениях. Более семидесяти участников протеста получили травмы после применения силы сотрудниками правоохранительных органов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Заведено три уголовных дела о нападении на сотрудников полиции и ОМОНа.