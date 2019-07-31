Патриарх Кирилл рассказал о наличии в России "храмоборцев"

Патриарх Кирилл заявил о наличии в России "храмоборцев", препятствующих строительству новых храмов. С таким заявлением предстоятель Русской православной церкви выступил во время освящения Успенского собора в Саровской пустыни.

По словам патриарха, противники строительства церквей хотят вернуть страну в 1920-1930-е годы прошлого века, когда религия подвергалась гонениям со стороны властей. "Сегодня у нас другая страна, другой народ, поэтому, пожалуйста, не мешайте нам", — заявил Кирилл.

Весной общественный резонанс и массовые протесты вызвала попытка строительства храма на территории сквера в центре Екатеринбурга. В один из дней произошли столкновения между участниками протестов и сотрудниками охранного предприятия, нанятого застройщиками, православными активистами и полицией. После завершения активной фазы противостояния строительство собора в сквере было отменено. Для него рассматриваются другие площадки.