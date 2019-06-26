Опубликован список площадок для постройки храма в Екатеринбурге

Рабочая группа под руководством главного архитектора Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок строительства храма Святой Екатерины. В него не попал сквер у Театра драма, где РПЦ изначально планировала построить собор, сообщает агентство "Интерфакс".

Ранее мэрия предложила рабочей группе шесть альтернатив для строительства, среди которых был сквер в центре города. В итоге только пять вариантов попали в окончательный список, на основании которого будут приниматься решения по организации опроса местных жителей.

Для строительства будет выбрано место, которое поддержит самое большое количество екатеринбуржцев, ранее заявляли в администрации города. При этом 16 июня РПЦ отказалась добиваться возведения храма именно в этом месте.

Как сообщил первый заместитель мэра Екатеринбурга Александр Ковальчик, площадка у Театра драмы была исключена по просьбе самих инвесторов и местной епархии РПЦ. Рассматривать первоначальную локацию в такой ситуации было бы "достаточно странно", – уверен Ковальчик.