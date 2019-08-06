Русская рулетка. Михаил Вернов – о доктрине самоуничтожения

У каждой страны – также, как и у каждого человека, - есть свой неповторимый облик. И также, как каждый человек имеет имя, лицо и тело, каждая страна имеет свои название, флаг, герб и очерченную границами территорию. Но кроме официальных символов, у каждой страны имеются и негосударственные символы, отражающие её исторически сложившиеся особенности. Всем известно, что в число таких символов России входят, в частности, матрёшка, самовар, береза, водка, шапка-ушанка, валенки и другие. К числу "других" относится и русская рулетка - столь характерный символ, что в его название вошло указание национальной принадлежности.

Вообще русская рулетка - смертельно опасная бравада царских офицеров: в шестизарядный барабан револьвера закладывалась одна пуля, отчаянный смельчак прокручивал барабан, подносил оружие к виску и нажимал на спусковой крючок. Жизнь в России и теперь отличается непредсказуемостью и простотой умерщвления человека. Так что русская рулетка – лишь оригинальная форма самообслуживания. Многим представляется, будто русская рулетка ушла из российской жизни. Однако это не так, просто до неузнаваемости изменилась форма этой национальной забавы, усугубились последствия, и эта смертельная забава предстаёт пред миром в своём логически совершенном виде.

Примерно с захвата в 2014 году Крыма Владимир Путин не перестает прокручивать барабан ядерной рулетки России и сообщать о готовности привести в действие ядерное оружие, не страшась риска огромных людских жертв и пугая (прежде всего, Запад) своей неадекватной решительностью. Посмотрите внимательно: это та же русская рулетка, только принцип возведён в абсолют: стволом револьвера стал корпус ракеты; пуля - ядерный заряд; спусковой крючок - кнопка пуска ракеты; барабан – хранилище тысячи зарядов. Это куда безрассуднее: игра не со стрелковым оружием, когда риску по собственной воле подвергает себя один человек, а бесшабашная всемирная игра с оружием массового поражения. Реальных военных угроз Россия не наблюдает - в мире нет сумасшедших, готовых напасть на страну, способную уничтожить любого противника.

Путин и его окружение не могут не понимать, что ядерный шантаж и применение ядерного оружия не в последнюю очередь смертельно опасны для них самих, и, казалось бы, должны были бы о возможности использования "ядерной кнопки" даже не заикаться. Значит, причины, по которым Путин раз за разом имитирует внешние угрозы, по которым его рука раз за разом тянется к ядерному чемоданчику, для него неустранимы. С несомненной уверенностью можно утверждать: причина агрессивной политики руководства России, создающей в стране атмосферу военной истерии, заключается в том, что сохраняющий бесконтрольную власть человек с ядерным прибабахом потеряет гарантии личной безопасности, если только утратит право на власть. Закон негативных последствий длительного пребывания за рулём государственной машины един для всех стран и общественных укладов. Но в путинской России его отрицательные последствия предельно велики: впервые в истории авторитарный правитель, в руках которого находится крупнейший арсенал ядерного оружия, открыто угрожает гибелью свободному миру и имеет техническую возможность исполнить свою угрозу. Положение усугубляется "имперской перезрелостью" России и личными качествами Путина.

Прежде жизнью по своей воле бессмысленно рисковали один человек, а теперь гибель грозит миллионам людей, на которых нацелено оружие

Российская империя прекратит своё существование и без Путина - как отжившая форма общественно-политического устройства. Однако при существовании деградирующего путинского режима, лишившего правящий класс возможности мирной передачи власти и разумного реформирования, страна рискует распасться на части вследствие внутренней политической или внешней военной катастрофы, основы для которых закладывает сам режим. Работа Путина на посту президента продемонстрировала: его не терзают комплексы насчёт ценности человеческой жизни. В конце второго десятилетия своего правления Путин, прошедший взрывы жилых домов в конце 1990-х, теракты в московском театральном центре на Дубровке и в осетинском Беслане, войны в Чечне, Грузии, Украине и Сирии, сбитый над Донбассом "Боинг", ликвидацию "врагов и предателей" в стране и за её рубежами, не колеблясь, пугает мир своей готовностью в случае чего устроить конец света. Он движется к большой войне, и не исключено, что к войне ядерной.

Принципиальная разница между русской рулеткой эпохи стрелкового и эпохи ядерного оружия заключается в том, что прежде жизнью по своей воле бессмысленно рисковали один или несколько человек, а теперь гибель грозит тысячам российских военных, обслуживающих пусковых установки, как и миллионам людей, на которых нацелено оружие. Военную шараду России не разгадать иначе: ввиду многократного превосходства Запада в экономической, научно-технической и военной областях Москва не сможет выиграть ядерную войну. Её начало может означать для России лишь поражение или уничтожение. Доктрина гарантированного взаимного уничтожения для России, родоначальницы гибридных войн, дополняется доктриной гарантированного самоуничтожения, как неминуемого результата запуска путинской ядерной рулетки. Поэтому призывы к 75-летию победы над фашизмом должны быть такими: "Ядерное оружие - к ядрёной матери!", "Есть Путин – нет процветающей России, нет Путина – нет опасности для всего мира превратиться в радиоактивный пепел", "Да здравствует нормальная неимперская Россия, а вместе с нею - весь нормальный мир!"

Михаил Вернов – писатель и блогер

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