Не про лавочки и подъезды. Николай Кавказский – о московских выборах

Почему московские протесты так важны? У этого есть множество причин. В Москве создана уникальная по своему цинизму в противодействии оппозиции система проведения выборов в городской парламент. Сделано это для одной цели – не допустить ни одного оппозиционера в местные органы законодательной власти в самом оппозиционном регионе России.

​Московская городская дума является единственным региональным парламентом в России, который полностью формируется по мажоритарной системе, то есть по такой системе, при наличии которой всё получает большинство, а меньшинство ничего не получает. В том числе и для того, чтобы было легче контролировать процесс "выборов" в самом крупном городе России в парламенте заседают всего 45 депутатов. Для сравнения: в Палате депутатов Берлина (население этого города втрое меньше московского) 149 членов, в Парижском совете (а Париж поменьше Берлина) 165 депутатов, в Ассамблее Токио (параметры города сопоставимы с московскими) - 129 участников.

Для участия в московских выборах любому оппозиционному кандидату нужно собрать правильно оформленные 5000-6000 подписей с паспортными данными от людей, проживающих в их избирательном округе - в летний период, меньше чем за месяц, когда городане разъезжаются по дачам и курортам. Эти подписи собрать очень сложно даже при наличии нескольких миллионов рублей, необходимых для организации такого сбора! И это - только основные препятствия, помимо которых существуют ещё десятки, а может, и сотни "сравнительно честных" и совсем нечестных способов не допустить никого из оппозиции в Мосгордуму.

В авторитарной путинской России любая предвыборная кампания независимых кандидатов - это не про лавочки и подъезды

Даже тем счастливчикам, которые сделали почти невозможное и собрали тысячи подписей с минимальным количеством помарок, московские власти не дали возможности побороться за победу. Вместо реальной оппозиции, имеющей поддержку избирателей, к выборам допускают кандидатов от потерявших доверие жителей Москвы партий и кандидатов от фейковых политических организаций. Вместо возбуждения уголовных дел за воспрепятствование осуществлению избирательных прав против тех, кто избивает и не допускает до выборов оппозиционных кандидатов, власть открывает такие дела против самих кандидатов и их сторонников. А когда возмущенные горожане выходят протестовать против этого беспредела, лицемерный режим отвечает насилием, арестами, готовить новое "Болотное дело" и фабрикует уголовные дела по статье о "массовых беспорядках"!

С другой стороны, нужно признать: несистемная оппозиция не предлагает системного плана действий и не строит организованную массовую структуру, которая могла бы противостоять репрессиям и бросать реальный вызов власти, например, начав политическую стачку. А отсутствие результата и репрессии демотивируют сторонников оппозиции. Участие даже в несогласованных протестных акциях может дать только минимальный политический результат. Для победы надо политизироваться, вступать в политические организации (а при их отсутствии или нехватке - самим создавать новые), направить свой гнев и ненависть на ежедневную политическую работу и помощь тем, кого, не исключено, посадят за решетку по новому "Болотному делу", а не выпускать накопившийся пар в оскорбительном остроумии в социальных сетях, изредка выходя на уличные акции.

Что касается выборов, то стоит поддержать тех немногих кандидатов, которые участвовали в протесте и которых все-таки зарегистрировали и возможно, ещё зарегистрируют. И ещё, оппозиционным кандидатам в местные и региональные органы законодательной власти следует понять: в стране с политическими заключенными и политическими убийствами, в стране, которая воюет со своими соседями, в стране, в которой государственной идеологией стала ложь и лицемерие пропаганды, во время предвыборной кампании нельзя говорить исключительно про локальные проблемы. Нужно активно убеждать избирателя в том, что наша страна идет не в ту сторону и предлагать альтернативу.

В атворитарной путинской России любая предвыборная кампания независимых кандидатов - это не про лавочки и подъезды, а про борьбу за свободу, социальную справедливость, демократию и человеческое достоинство!

Николай Кавказский – бывший заключённый по "Болотному делу", член Федерального совета партии "Яблоко", активист "ЛевСД"

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции