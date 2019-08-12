Пятый интернационал. Юрий Фельштинский – о новом поле битвы

В создании Первого интернационала принимал участие Карл Маркс. В создании Второго – Фридрих Энгельс. Третий, коммунистический, интернационал был создан Владимиром Лениным. Четвертый – Львом Троцким. А Пятый интернационал возглавил Владимир Путин, хотя о его создании объявлено не было. В отличие от первых четырех это Интернационал правых неофашистских сил, использующих в своей борьбе с демократиями осколки рухнувшего в 1991 году коммунистического мира.

В 2000 году к власти в России был приведён бывший подполковник КГБ и бывший директор ФСБ Владимир Путин. Я пишу "был приведен", а не "был избран", поскольку Путин стал президентом благодаря каскаду тайных антиконституционных манипуляций, не имеющих отношения к демократическому избирательному процессу, предусмотренному Конституцией России. Сначала Путина в августе 1999 года перевели с поста директора ФСБ на пост премьер-министра, чтобы по конституции он имел право занять должность и.о. президента России в случае отставки или смерти Бориса Ельцина. Это был первый этап государственного переворота, произведенного ФСБ России, о чём в порыве искренности 20 декабря 1999 года, в День чекиста, Путин поведал собравшемуся отметить юбилей активу госбезопасности: "Группа сотрудников ФСБ, направленная вами в командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется".

Второй этап последовал через несколько дней: 31 декабря 1999 года Ельцин ушел в отставку, сделав Путина своим формальным преемником и фактическим президентом. Третий этап операции – проведение Путина через предусмотренные законом президентские выборы – оказался формальностью, "делом техники": в стране, не знавшей демократии, проведение Путина 26 марта 2000 года через избирательные процедуры стало штампом на заготовленном заранее листе бумаги.

Однако в марте 2000 года речь шла не о рядовых подтасованных выборах и не об обычном подобранном кандидате. К власти в России впервые был приведён бывший руководитель ФСБ, подотчетный только спецслужбам, избавившимся еще в 1991 году от контроля со стороны стоявшей над ними с декабря 1917 года Коммунистической партии. В течение следующих восьми лет Путин уничтожил в России единственное очевидное завоевание "августовской революции 1991 года" – свободную прессу; низвел до уровня резиновой печати Кремля Государственную думу; уничтожил верхнюю палату парламента и институт выборных губернаторов; узурпировал избирательную систему страны на местном и центральном уровнях; назначил на высшие государственные политические и экономические посты тысячи бывших офицеров, сотрудников и агентов КГБ. И так захватил власть в стране, как оказалось – фактически бессрочно.

Путин вернул старый советский гимн и старый советский ТАСС. Объявил о том, что считает распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века и личной трагедией. В 2008 году Россия впервые после падения советской власти открыто использовала регулярную армию за своими границами – и вторглась в пределы Грузии. В 2014 году Россия вторглась в Украину, аннексировала Крымский полуостров и разожгла очаг войны на юго-востоке соседней страны, создав там две марионеточные "народные республики". Через серию двухсторонних соглашений под фактический кремлёвский контроль была передана западная граница Беларуси, которую Россия обязалась охранять от внешних врагов. Фактическая аннексия Беларуси прошла бесшумно и незаметно для мировой общественности.

Новое десятилетие, в которое мы войдем вместе с полковником Путиным, окажется полем битвы

Военным действиям против Грузии и Украины сопутствовали невиданные прежде по масштабам антигрузинская и антиукраинская пропагандистские кампании, разжигавшие националистические чувства у российских граждан. Вследствие этих кампаний, в которых активнейшее участие принимали контролируемые российским правительством телевидение, пресса и (в меньшей степени) интернет, большая часть российских обывателей из нейтрально-аполитичных сделалась воинственно-фашиствующими. Западные демократии, как в советские времена, снова были объявлены очевидным злом и врагами России. Правые националистические силы внутри страны и за её пределами стали союзниками и сторонниками Кремля. Их публичная, а где необходимо, тайная поддержка российским руководством и спецслужбами усилила влияние правых и неонацистских движений и в России, и за её пределами, прежде всего в Европе.

К обычным видам вооружений, используемых в Молдове (Приднестровье), Грузии, Украине и Беларуси, прибавилось ещё одно мощное оружие: вмешательство в президентские и парламентские выборы в европейских странах и в США. Оказалось, что это более эффектный и эффективный способ нанесения удара по врагу: поставить своего человека, как в 2000 году в России, на важную должность главы государства или по крайней мере способствовать этому. В некоторых странах это получилось (в Венгрии, Чехии, США), в каких-то нет (Черногория, Франция). Определились и чёткие стратегические задачи Кремля: разжигание войн в бывших советских республиках, не успевших вступить в НАТО, для предотвращения расширения Североатлантического альянса (этот союз традиционно не принимает в свои ряды страны с неразрешенными территориальными конфликтами); раскол, ослабление или роспуск НАТО; развал Европейского союза; расширение территории Российской Федерации за счёт приобретения территорий соседей (пока что, в общей сложности, 268 128 кв. км с населением 16,357 млн человек).

С 2008 года всё было подчинено выполнению этих задач. Фундамент для выполнения такой амбициозной программы закладывался новым поколением кагэбэшников с августа 1991 года. Каркас нового здания был возведен 31 декабря 1999 года, когда малодушный и дряхлеющий Ельцин добровольно или вынужденно ушел в отставку, отдав Россию со всем её населением и богатствами во власть ФСБ во главе с полковником Путиным. За последующие 20 лет – исторически ничтожный срок – Путин вернул Россию в состояние, когда она снова, как в советские времена, стала представлять военную угрозу миру. Путин открыто угрожает человечеству – речами, мультиками и документальными фильмами – термоядерной атакой, всякий раз подчеркивая (чего не делали даже советские лидеры): такую войну Россия выиграет. Российский лидер создал и активно использует новый тип войны, гибридный; такая война включает в себя все возможные способы нанесения урона врагу, от военно-диверсионных операций до изощренных форм подкупа.

Декларированная задача Пятого интернационала – разрушение создавшегося после крушения советской империи статус-кво, опирающегося на две стабилизирующие мир структуры: Европейский союз и НАТО. Новое десятилетие, в которое мы войдем вместе с полковником Путиным, окажется полем битвы, на котором схлестнутся, как уже неоднократно случалось в истории, силы демократии и фашизма (неофашизма), ударной силой которого стала путинская Россия, создавшая по всему миру собственные "пятые колонны", не снившиеся ни Муссолини, ни Франко.

Юрий Фельштинский – историк

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