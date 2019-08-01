В деле об убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге сменился обвиняемый

Уроженец Киргизии, арестованный по подозрению в убийстве ЛГБТ-активистки из Санкт-Петербурга Елены Григорьевой, не причастен к этому преступлению. Он дал показания в отношении другого человека, который задержан и полностью признал свою вину, сообщает Следственное управление Санкт-Петербурга.
Имя нового подозреваемого ведомство не уточняет. "Фонтанка" пишет, что ему 29 лет, а также называет имя старого обвиняемого - Даврон Мухамедов. По версии следствия, Григорьева сначала распивала алкоголь с Мухамедовым, а потом продолжила застолье с другим человеком. Именно он, как считают следователи, избил и зарезал активистку "в ходе внезапно возникшей ссоры".
До этого в ведомстве утверждали, что Елену Григорьеву убил ранее судимый Даврон Мухамедов, якобы во время конфликта, возникшего между ними на бытовой почве.
Что будет дальше с Мухамедовым, которого уже арестовали, не сообщается. По утверждению следствия, он также признался в совершении грабежа в отношении местного жителя.
- Об убийстве Елены Григорьевой стало известно 22 июля. Тело 41-летней активистки с многочисленными ножевыми ранениями и признаками удушения было найдено в кустах недалеко от дома, в котором она проживала. Криминалисты установили, что Григорьева скончалась в ночь с пятницы на субботу.
- Правозащитники и соратники активистки заявляли, что Григорьевой регулярно поступали угрозы убийством в связи с её деятельностью. Она обращалась в полицию, но правоохранительные органы не предпринимали по этому поводу никаких действий.
- После убийства Григорьевой группа активистов из Петербурга попросила полицию и Следственный комитет проверить на причастность к преступлению движение "Пила против ЛГБТ". Ранее оно опубликовало список активистов, в том числе с упоминанием имени Григорьевой, анонсировав для них "очень опасные и жестокие подарочки".
- В Москве на прошла акция в память о Григорьевой. Наказать виновных в убийстве петербургской активистки на прошлой неделе потребовали участники пикетов у посольства России в Белграде.
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