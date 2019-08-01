В деле об убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге сменился обвиняемый

Уроженец Киргизии, арестованный по подозрению в убийстве ЛГБТ-активистки из Санкт-Петербурга Елены Григорьевой, не причастен к этому преступлению. Он дал показания в отношении другого человека, который задержан и полностью признал свою вину, сообщает Следственное управление Санкт-Петербурга.

Имя нового подозреваемого ведомство не уточняет. "Фонтанка" пишет, что ему 29 лет, а также называет имя старого обвиняемого - Даврон Мухамедов. По версии следствия, Григорьева сначала распивала алкоголь с Мухамедовым, а потом продолжила застолье с другим человеком. Именно он, как считают следователи, избил и зарезал активистку "в ходе внезапно возникшей ссоры".

До этого в ведомстве утверждали, что Елену Григорьеву убил ранее судимый Даврон Мухамедов, якобы во время конфликта, возникшего между ними на бытовой почве.

Что будет дальше с Мухамедовым, которого уже арестовали, не сообщается. По утверждению следствия, он также признался в совершении грабежа в отношении местного жителя.