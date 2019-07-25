У посольства РФ в Белграде прошла акция в защиту ЛГБТ

В Белграде у посольства России прошла акция с требованием наказать виновных в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Участники акции держали в руках плакаты с надписью "Прекратите террор в отношении ЛГБТ".

"Мы просим прекратить реализацию российского закона, запрещающего так называемую пропаганду гомосексуализма, и дать возможность беспрепятственно действовать тем, кто защищает права ЛГБТ", – пояснила одна из активистк.

Об убийстве Елены Григорьевой стало известно накануне. Её тело с многочисленными ножевыми ранениями и признаками удушения было найдено недалеко от её дома. Полиция задержала подозреваемого в убийстве – ранее судимого уроженца Кыргызстана. Следователи утверждают, что подозреваемый совершил преступление на почве бытового конфликта. Друзья Григорьевой убеждены, что причиной убийства стала её деятельность по защите прав геев и лесбиянок. Активисты утверждают, что она неоднократно получала угрозы, однако полиция на них не реагировала.