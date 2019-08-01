Фонд Навального нашёл у семьи заместителя мэра Москвы недвижимость на ₽6,5 млрд

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашёл у семьи главы аппарата мэра Москвы Натальи Сергуниной недвижимость на общую сумму около 6,5 миллиардов рублей. Часть объектов покупалась на аукционах у мэрии Москвы по цене, почти не отличающейся от стартовой. В 2019 году Сергунина отвечает в мэрии за проведение выборов в Мосгордуму, а до этого отвечала за экономику и имущество.

По утверждению расследователей Навального, компания, контролируемая мужем сестры Сергуниной Лазарем Сафаниевым через цепочку офшоров, купила у города историческую недвижимость и открыла там гостиницы. Также Сафаниев через офшоры владеет бизнес-центром "Бронная Плаза" на Садовом кольце и 40% кинотеатра "Октябрь" на новом Арбате. Сестра Натальи Сергуниной Ирина владеет двумя павильонами на ВДНХ, в которых находятся рестораны "Оттепель" и "Московское небо".

Наталья Сергунина не обязана декларировать доходы и недвижимость сестры и её мужа.