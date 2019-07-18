Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашёл у семьи главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова незадекларированную недвижимость в Хорватии. Компания, совладельцами которой являются жена и сын Горбунова владеет двумя квартирами рядом с побережьем Адриатического моря в курортном городе Ика стоимостью около 330 тысяч евро (23,5 миллионов рублей), утверждается в расследовании фонда.
В реестре недвижимости указано, что речь идёт о двух- и пятикомнатной квартирах общей площадью около 200 квадратных метров в доме с видом на залив Кварнер в северной части Адриатики.
Навальный утверждает, что семья главы Мосгоризбиркома владеет квартирами как минимум с 2013 года. Радио Свобода изучило декларации Горбунова и его супруги с 2013 года, недвижимость в Хорватии в них ни разу не указывалась.
- Перед выборами в Московскую городскую думу, возглавляемая Горбуновым городская избирательная комиссия отказала ряду независимых кандидатов в регистрации кандидатами. В их числе — двое сотрудников ФБК, Иван Жданов и Любовь Соболь, она объявила голодовку, не согласившись с этим решением.
- Многие из незарегистрированных кандидатов считают, что отказ им был вызван политическими причинами. С воскресенья в Москве проходят акции протеста с требованием допустить их до выборов. В Мосгоризбиркоме оппозицию обвинили в попытке незаконного давления на комиссию.
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