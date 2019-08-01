Запасы основного лекарства от СПИДа в России подходят к концу

Запасы Ламивудина, основного лекарства для лечения пациентов с ВИЧ, в России подходят к концу, заявил руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре Вадим Покровский.

По его словам, это случилось из-за того, что в середине июля поставщики в третий раз не вышли на аукционы по закупке лекарства, жалуясь на невыгодные для них условия. Ситуация с закупками приблизилась к критической и ставит под угрозу основные схемы лечения, признался Покровский. Он подчеркнул, что если ламивудин выпадет из этих схем, то проблемы возникнут у большей части пациентов.

На данный момент, по словам чиновника, полных курсов лечения закуплено на 400 тысяч пациентов – в то время как в России их число приближается к миллиону, и это без учёта больных, которые не обращаются за официальной медицинской помощью.

Покровский подтвердил ранее опубликованную Минздравом информацию о том, что "ВИЧ-инфекция в молодом трудоспособном возрасте выходит на одно первых мест в структуре смертности населения". Средний возраст смерти для больных СПИДом – 38 лет.

В прошлом году в России от ВИЧ-инфекции умерли более двадцати с половиной тысяч человек, подавляющее большинство из них – 76,7% – люди в возрасте от 25 до 44 лет. По сравнению с 2017 годом показатель смертности от ВИЧ увеличился более чем на два процента.

В четверг в Минздраве заявили, что госконтракт на поставку ламивудина всё же был заключён несколько дней назад, но полностью поставка завершится только к ноябрю.

По состоянию на 1 июля товарного запаса Ламивудина с дозировкой 300 мг хватит чуть больше чем на два месяца, Ламивудина с дозировкой 150 мг – на три с половиной месяца.