В 2018 году в России от ВИЧ-инфекции умерли 20 тысяч 600 человек

В 2018 году в России от ВИЧ-инфекции умерли более двадцати с половиной тысяч человек, подавляющее большинство из них – 76,7% – люди в возрасте от 25 до 44 лет, следует из доклада НИИ организации информатизации населения Минздрава России.

По сравнению с 2017 годом показатель смертности от ВИЧ увеличился более чем на два процента.

В докладе также отмечается, что "ВИЧ-инфекция в молодом трудоспособном возрасте выходит на одно первых мест в структуре смертности населения".

Всего за прошлый год ВИЧ выявили почти у 86 тысяч россиян, после чего общее количество носителей вируса в России приблизилось к 900 тысячам.

Ранее доклад на тему распространения ВИЧ в России опубликовал Роспотребнадзор – в нём говорилось, что к концу 2018 года в стране проживало чуть более миллиона носителей вируса. Как отмечало ведомство, каждый день ВИЧ-инфекцией заражается от 200 до 300 человек, а за последние десять лет смертность от СПИДа в России увеличилась в десять раз.

При этом число регионов, в которых ВИЧ заражены более одного процента населения, увеличилось до тринадцати. Согласно статистике, самыми неблагополучными из них оказались Иркутская, Свердловская и Кемеровская области – там болезнь выявлена почти у двух процентов населения.

Руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский назвал ситуацию в этих регионах "генерализованной эпидемией".